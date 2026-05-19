علامات غريبة قد تكشف نقص الحديد في جسمك

كتب : أسماء مرسي

02:00 ص 19/05/2026

يظن الكثير من الأشخاص أن نقص الحديد يقتصر على الشعور بالتعب والإرهاق فقط، لكن هناك علامات غريبة وغير متوقعة قد تكشف الإصابة بهذه المشكلة الصحية، من بينها تغيرات في حاسة التذوق والرغبة في تناول أشياء غير معتادة.

وفي هذا السياق، كشفت الطبيبة الروسية تاتيانا بودشيبكوفا أن الرغبة في مضغ الطباشير أو تناول الليمون قد تكون من أبرز المؤشرات الدالة على نقص الحديد في الجسم، وفقا وكالة "نوفوستي" الروسية.

ما أعراض نقص الحديد؟

أوضحت أن أعراض نقص الحديد تشمل مجموعة من العلامات التي قد تظهر تدريجيا، من بينها:

الضعف العام.

النعاس المستمر.

عدم الشعور بالراحة بعد النوم.

ضيق التنفس.

سرعة ضربات القلب.

طنين الأذن.

الدوار.

ظهور بقع ضوئية أمام العينين.

متلازمة تململ الساقين.

وأكدت أن كثيرين قد يتعايشون مع هذه الأعراض لفترات طويلة دون إدراك ارتباطها بنقص الحديد.

علامات تظهر على الجلد والشعر

وأضافت أن نقص الحديد ينعكس أيضا على المظهر الخارجي، حيث قد يؤدي إلى:

شحوب البشرة.

جفاف الجلد.

تشققات زوايا الفم.

تساقط الشعر.

هشاشة الأظافر.

كما أشارت إلى أن التغيرات الغريبة في حاسة التذوق، مثل الرغبة في مضغ الطباشير أو تناول الليمون بكثرة، تعد من العلامات التحذيرية المهمة.

لماذا تحدث هذه الأعراض؟

وأوضحت الطبيبة أن هذه الأعراض ترتبط بحالة من نقص الأكسجين المزمن وضعف تغذية الأنسجة داخل الجسم، نتيجة انخفاض مستويات الحديد، لافتة إلى أن تطور الأعراض بشكل تدريجي يجعل البعض يعتبرها أمرا طبيعيا أو مرتبطا بالإجهاد اليومي.

مضاعفات خطيرة عند إهمال العلاج

وحذرت من تجاهل علاج نقص الحديد، مؤكدة أن الأمر قد يؤدي إلى تفاقم نقص الأكسجين في الجسم، ما يزيد من حدة بعض الأمراض، خاصة قصور القلب الاحتقاني.

كما يزيد نقص الحديد من احتمالات الإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية، إضافة إلى بطء التئام الجروح وضعف قدرة الجسم على التعافي.

وأشارت إلى أن نقص مستوياته عن المعدل الطبيعي خلال فترة الحمل يمثل خطرا كبيرا، إذ قد يرتبط بزيادة احتمالات

الولادة المبكرة، تأخر نمو الجنين، النزيف بعد الولادة.

وشددت على أهمية التشخيص المبكر وعلاج نقص الحديد لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.

