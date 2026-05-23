كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تطوير منطقة نزلة السمان، لما لها من دور كبير في دعم السياحة المصرية واستقطاب السائحين.

وأوضح فتحي خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي" على "صدى البلد"، أن المنطقة عانت لسنوات طويلة من العشوائية والبناء بدون ترخيص.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن الدولة حرصت عند التفكير في التطوير على مشاركة أهل المنطقة والقطاع الخاص.

ولفت شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أنه "تم عرض إستراتيجية الدولة على أهالي نزلة السمان، وحدث توافق، لأنهم مش بعيدين عن السياحة".

وأكد أن التطوير يشمل زيارة الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وشدد وزير السياحة والآثار على أن إشراك الأهالي في التطوير يضمن استدامة المشروع وتحقيق عوائد اقتصادية للجميع.