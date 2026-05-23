سرطان المثانة من الأمراض الخطيرة التي تحتاج إلى كشف مبكر لعلاجها و تجنب مضاعفاتها الخطيرة، لذا تساعد العلامات المبكرة في اكتشافه قبل تطور المرض.

وبحسب موقع "Mayoclinic"، إليك أبرز العلامات المبكرة التي يجب مراقبتها لتساعد على اكتشاف سرطان المثانة.

ما هي الأعراض المبكرة لسرطان المثانة؟

ظهور دم في البول

يحدث هذا العرض لأن الورم يسبب تهيجًا أو نزيفًا في بطانة المثانة، فيختلط الدم بالبول، و أحيانًا يكون الدم واضحًا للعين، وأحيانًا لا يظهر إلا في التحاليل.

كثرة التبول

يشعر المصاب بالحاجة إلى دخول الحمام بشكل متكرر لأن الورم يتسبب في تهيج جدار المثانة ويجعلها أكثر حساسية، مايزيد الشعور بالامتلاء حتى لو كانت كمية البول قليلة.

الحاجة المفاجئة للتبول

يشعر الشخص المصاب برغبة قوية ومفاجئة للتبول بسبب تأثير الورم على عضلات المثانة أو تهيج الأعصاب المسؤولة عن الإحساس بامتلائها.

الألم والحرقان أثناء التبول

يحدث ذلك نتيجة التهاب أو تهيج بطانة المثانة ومجرى البول الناتج عن الورم، ما يسبب شعورًا باللسعة أو الحرقان أثناء خروج البول.

صعوبة التبول

في بعض الحالات يعيق الورم مرور البول بشكل طبيعي، ما يجعل تدفق البول أضعف أو يشعر الشخص المصاب بصعوبة أثناء التبول.

ما الأعراض التي تظهر مع تطور سرطان المثانة؟

ألم أسفل الظهر أو أحد الجانبين

عندما تتطور الحالة، يؤثر الورم على الأنسجة المحيطة أو يسبب ضغطًا على الكلى أو الحالب، ما يؤدي إلى ألم مستمر في الظهر أو الجانبين.

فقدان الوزن والإرهاق

يستهلك الجسم طاقة كبيرة في مقاومة المرض، ما يؤدي إلى التعب المستمر وفقدان الوزن دون سبب واضح.

تورم القدمين

يحدث التورم نتيجة تأثير الورم السلبي على تدفق السوائل أو العقد الليمفاوية، ما يؤدي إلى احتباس السوائل في القدمين.

