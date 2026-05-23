قبل العيد.. ضبط 3.4 طن لحوم وكبدة مجهولة المصدر في الإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري

09:33 م 23/05/2026
    ضبط 3.4 طن لحوم وكبدة مجهولة المصدر في الإسكندرية (4)
    ضبط 3.4 طن لحوم وكبدة مجهولة المصدر في الإسكندرية (2)
    ضبط 3.4 طن لحوم وكبدة مجهولة المصدر في الإسكندرية (1)

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية كميات من اللحوم والكبدة المستوردة مجهولة المصدر تزن نحو 3.4 طن، وذلك قبل طرحها وبيعها في الأسواق.

ثلاجة بدون فواتير أو مستندات

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة تموين غرب والجمرك نفذت حملة رقابية بالتنسيق مع حي الجمرك، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية تحتوي على سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير.

كميات المضبوطات

وتحفظت الأجهزة الرقابية على 100 كرتونة لحوم مستوردة بإجمالي 2 طن، بالإضافة إلى 100 كرتونة كبدة مستوردة بإجمالي طن و400 كجم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف الرقابة قبل عيد الأضحى

وأكد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، تكثيف التواجد الميداني للتأكد من سلامة المعروضات الغذائية في مختلف أحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين ومحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى استمرار الحملات المفاجئة على ثلاجات حفظ اللحوم والمجازر، لضمان سلامة الغذاء والتصدي لأي مخالفات قبل عيد الأضحى المبارك.

