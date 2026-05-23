الكوارع من الأكلات الشعبية المرتبطة بمواسم الأعياد والمناسبات، ويقبل عليها كثيرون لمذاقها الغني وقيمتها الغذائية، إلا أن تأثيرها على الجسم يختلف بحسب الكمية وطريقة التحضير والحالة الصحية للشخص.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكوارع تحتوي على نسبة مرتفعة من الكولاجين الطبيعي، وهو أحد البروتينات المهمة التي تدخل في تكوين الجلد والعظام والغضاريف والأربطة، ما يجعلها مفيدة عند تناولها باعتدال.

وأوضح القيعي لمصراوي أن الكوارع تساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، بفضل احتوائها على البروتين والدهون، وهو ما قد يقلل الرغبة في تناول الوجبات السريعة أو الأطعمة الغنية بالسكريات بين الوجبات الرئيسية.

ماذا تفعل الكوارع بالقلب والمفاصل والجهاز الهضمي؟

وأضاف أن البروتين الموجود بها يساهم في دعم الكتلة العضلية وتجديد الأنسجة، كما أن الكولاجين والجيلاتين يساعدان في تحسين مرونة المفاصل ودعم صحة الغضاريف والعظام، خاصة مع التقدم في العمر.

وأشار إلى أن الكولاجين الطبيعي الموجود في الكوارع قد يساهم أيضا في الحفاظ على مرونة الجلد وتقليل علامات التقدم في العمر، ضمن نظام غذائي متوازن.

مخاطر الإفراط في تناول الكوارع

وحذر القيعي من الإفراط في تناول الكوارع بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون والسعرات الحرارية، موضحا أن تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الوزن وإرهاق الجهاز الهضمي، خاصة عند طهيها بالسمن أو الدهون بكثرة.

كما أشار إلى أنها قد لا تكون مناسبة لمرضى القلب أو الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، نظرا لاحتوائها على الدهون المشبعة التي قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار وتزيد خطر تصلب الشرايين.

نصائح لتناول الكوارع بشكل صحي

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بالاعتدال في تناول الكوارع، مع إزالة الدهون الظاهرة قدر الإمكان، والاعتماد على السلق الجيد بدلا من استخدام كميات كبيرة من السمن أو الزيوت، إلى جانب تناول الخضروات والسلطات للحصول على وجبة أكثر توازنا.

