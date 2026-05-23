أجواء ربيعية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس إجازة عيد الأضحى

كتب : داليا الظنيني

08:36 م 23/05/2026 تعديل في 08:52 م

طقس معتدل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يخفض الحرارة 2-3 درجات عن المعدل الطبيعي.

وأوضحت غانم في مداخلة على القناة الأولى، أن المنخفض يساعد على ظهور سحب تحجب الشمس وتلطف الأجواء، خاصة على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة تتراوح بين 30 و31 درجة، وجنوب الصعيد بين 36 و37، والصغرى ليلاً تصل لـ19 درجة مع شعور بالبرودة.

ولفتت إلى أن "الأمطار الخفيفة للمتوسطة قد تكون رعدية أحياناً على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع رياح هابطة أثناء السحب الرعدية".

وأكدت وجود نشاط نسبي للرياح بين 30 و35 كيلومتراً في الساعة في معظم المحافظات، وينشط ليلاً.

وشددت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد على ضرورة توخي الحذر من الرياح الهابطة أثناء الرعد، وتجنب الوقوف بجوار أعمدة الإنارة أو الأشجار.

البيت الأبيض يضع شرطا لمشاركة منتخب الكونغو في المونديال
