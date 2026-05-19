كشف الدكتور ألكسندر كاليوجين، أخصائي علم وظائف الأعضاء الروسي، أبرز أسباب الإرهاق المزمن وطرق التخلص منه، مشيرا إلى أن اضطراب النوم والنظام الغذائي ومشكلات الجهاز العصبي من أبرز العوامل المرتبطة بهذه الحالة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

ما هو الإرهاق المزمن؟

أوضح "كاليوجين" أن الإرهاق المزمن حالة يشعر فيها الشخص بالإجهاد والمرض بشكل دائم، نتيجة اختلال التوازن بين الجهد المبذول وفترات الراحة.

وأشار إلى أن هذه الحالة قد تنتج عن عدة أسباب، أبرزها:

الحرمان المزمن من النوم.

التوتر والإجهاد لفترات طويلة.

قلة النشاط البدني.

سوء التغذية.

نقص الحديد وفيتامين D.

اضطرابات الغدة الدرقية.

القلق والاكتئاب.

آثار بعض أنواع العدوى.

ما فوائد تنظيم النوم؟

تابع أن استعادة الروتين اليومي من أهم الخطوات للتخلص من الإرهاق المزمن، موضحا أهمية النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة يوميا.

كما نصح بالابتعاد عن الهواتف المحمولة والأضواء الساطعة ورسائل العمل قبل النوم بساعة على الأقل، لما لها من تأثير سلبي على جودة النوم.

طرق الوقاية من الإرهاق المزمن

- الحركة اليومية تساعد على تقليل الشعور بالإرهاق، لكن دون اللجوء إلى التمارين العنيفة أو المجهدة.

- المشي لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة يوميا يعد أكثر فاعلية من البدء المفاجئ بتمارين رياضية شاقة قد تزيد من الإجهاد.

- اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الطازجة.

- شرب كميات كافية من المياه.

- الحصول على البروتين والخضروات بشكل كاف.

- تقليل الكافيين والكحول.

- التغذية المتوازنة تؤدي دورا أساسيا في استعادة الطاقة وتحسين وظائف الجسم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

لفت الطبيب إلى ضرورة الذهاب للطبيب المختص إذا استمر الإرهاق لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض مثل:

ضيق التنفس.

خفقان القلب.

فقدان الوزن.

الحمى.

اضطرابات النوم.

الخمول الشديد.

وأكد أن تجاهل هذه الأعراض أو محاولة إخفائها بالمنشطات قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، مشددا على أهمية التشخيص المبكر ومعالجة السبب الحقيقي للإرهاق.

