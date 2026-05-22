إعلان

كل ساعة بحال.. كيف تتعامل مع متقلبي المزاج؟

كتب : أحمد الضبع

05:30 م 22/05/2026

تقلب المزاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقلبات المزاج من الظواهر السلوكية الشائعة التي يواجهها كثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، سواء داخل بيئة العمل أو في العلاقات الاجتماعية أو الأسرية.

ورغم أن البعض قد يفسرها على أنها طبع شخصي أو ردود فعل عابرة، فإنها في الحقيقة قد ترتبط بالضغوط النفسية أو اضطرابات المزاج أو أنماط النوم ونمط الحياة، حسبما أكد الدكتور محمود نصار، استشاري الطب النفسي.

ما أسباب تقلب المزاج؟

وأوضح "نصار" في تصريحات لـ"مصراوي" أن تقلب المزاج قد يظهر في صورة تغير سريع بين الهدوء والانفعال أو بين الحماس والانسحاب، وهو ما قد يربك المحيطين بالشخص، مشيرا إلى أن من أبرز أسبابه الضغوط النفسية المزمنة، واضطرابات القلق، واضطرابات النوم، وأحيانا اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب ثنائي القطب، وفق ما توضحه الأدلة الإكلينيكية المعتمدة في المراجع النفسية الدولية.

وأضاف أن التعامل مع هذه الحالات لا يقوم على المواجهة أو الانتقاد المباشر، لكن على الهدوء وضبط الاستجابة، موضحا أن رد الفعل الانفعالي غالبا ما يزيد من حدة التقلبات بدلا من تهدئتها.

أهمية استخدام أسلوب التواصل الواضح وغير التصادمي

وشدد على أهمية استخدام أسلوب التواصل الواضح وغير التصادمي، مثل طرح الأسئلة الهادئة بدلا من الاتهام، وإعطاء مساحة زمنية للشخص لاستعادة توازنه النفسي قبل استكمال النقاش، مع تجنب الدخول في جدال أثناء لحظات التوتر الحاد.

وأشار إلى أن وضع حدود نفسية صحية يعد خطوة أساسية في التعامل، بحيث لا يتحول دعم الشخص إلى استنزاف عاطفي لمن حوله، مؤكدا أن الحفاظ على التوازن في العلاقة ضروري للطرفين.

ولفت إلى أن الحالات التي تتكرر فيها نوبات التقلب بشكل ملحوظ أو تؤثر على الحياة الاجتماعية والعمل، تستدعي تقييما نفسيا متخصصا، لتحديد ما إذا كانت مرتبطة باضطراب نفسي يحتاج إلى تدخل علاجي أو دعم سلوكي منظم.

اقرأ أيضًا:

اكتئاب الأطفال.. ليس مجرد حالة مزاجية

بين الضغط والاكتئاب.. ما سر فقدان الشغف في حياتنا اليومية؟

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

صحة الاكتئاب التوتر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد جدل منعهم الدخول بالجلباب..محمد رمضان يجتمع بالصعايدة الثلاثة لمشاهدة
زووم

بعد جدل منعهم الدخول بالجلباب..محمد رمضان يجتمع بالصعايدة الثلاثة لمشاهدة
بعد ظهورها بالشعر الأشقر في مهرجان كان.. أجرأ إطلالات جورجينا المثيرة للجدل
الموضة

بعد ظهورها بالشعر الأشقر في مهرجان كان.. أجرأ إطلالات جورجينا المثيرة للجدل
كيف تتجنب عسر الهضم خلال أيام العيد؟ نصائح بسيطة وفعّالة
نصائح طبية

كيف تتجنب عسر الهضم خلال أيام العيد؟ نصائح بسيطة وفعّالة
هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
رياضة محلية

هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
سلوت يرد على هجوم صلاح: "نتشارك نفس الاهتمامات"
رياضة عربية وعالمية

سلوت يرد على هجوم صلاح: "نتشارك نفس الاهتمامات"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان