في كثير من الأحيان يشعر البعض بالتعب والإرهاق بشكل مستمر على رغم من عدم بذل أي مجهود يذكر، الأمر الذي يثير الحيرة والقلق، فلماذا كل هذا الشعور بالتعب والإجهاد، إليك الإجابة في السطور التالية.

ما هي أسباب الشعور بالتعب والإرهاق؟

وفقا لموقع healthline، فإن هناك عدة أسباب لهذا الشعور المستمر وهي كالتالي:

1-عدم الحصول على قسط كاف من النوم الجيد

يعد الحصول على قسط كاف من النوم ضروريا للصحة العامة. ولكن لسوء الحظ، لا يحصل الكثير منا على قسط كاف، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب، وذلك لأنه أثناء النوم.

يقوم الجسم بالعديد من العمليات الحيوية، بما في ذلك إفراز هرمونات النمو المهمة وإصلاح الخلايا وتجديدها. لهذا السبب، يستيقظ معظم الناس وهم يشعرون بالانتعاش واليقظة والنشاط بعد ليلة من النوم الجيد.

2- نقص العناصر الغذائية

قد يؤدي نقص العناصر الغذائية إلى الشعور بالإرهاق يوميا، حتى مع الحصول على أكثر من 7 ساعات من النوم.

3-التوتر

على الرغم من أن بعض التوتر أمر طبيعي، إلا أن التوتر المزمن قد يؤدي إلى الإرهاق. في الواقع، قد يؤدي التوتر المزمن إلى اضطراب الإرهاق المرتبط بالتوتر، وهو حالة طبية تتميز بأعراض نفسية وجسدية للإرهاق.



4-الحالات الطبية الكامنة

إذا كنت تعاني من إرهاق مزمن غير مبرر، فعليك زيارة طبيبك ومناقشة أعراضك.

قد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات لاستبعاد بعض الحالات الصحية التي تسبب الإرهاق، مثل:

انقطاع النفس النومي

قصور الغدة الدرقية

السرطان

متلازمة التعب المزمن

التصلب المتعدد

اضطرابات القلق

أمراض الكلى

الاكتئاب

داء السكري

الألم العضلي الليفي



5-سوء التغذية

يؤثر نظامك الغذائي بشكل كبير على شعورك، وللحفاظ على طاقتك وتزويد جسمك بالعناصر الغذائية اللازمة لأداء وظائفه الحيوية، من المهم اتباع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة المغذية.

عندما لا تحصل على ما يكفي من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية، كالبروتين، يلجأ جسمك إلى تكسير الدهون والعضلات لتلبية احتياجاته من الطاقة. يؤدي ذلك إلى فقدان الدهون وكتلة العضلات، مما قد يسبب الشعور بالتعب.



6-الإفراط في تناول الكافيين

على الرغم من أن المشروبات المحتوية على الكافيين، كالقهوة ومشروبات الطاقة، تعطي شعورا بزيادة الطاقة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يشعرك بالتعب في اليوم التالي. ذلك لأن الإفراط في تناول الكافيين يؤثر سلبا على النوم، مما قد يسبب الإرهاق.

7-نقص الترطيب

يعد الحفاظ على ترطيب الجسم أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات الطاقة. فالتفاعلات الكيميائية الحيوية العديدة التي تحدث في جسمك يوميا تؤدي إلى فقدان الماء، وهو ما يستدعي تعويضه.

أقرأ أيضًا:





كيف تحمي نفسك من نقص الحديد؟.. نصائح لا تتجاهلها



تعاني فقر الدم؟.. إليك الطريقة المثالية لتناول مكملات الحديد



دون أدوية.. 5 خضروات وفواكه تقيك من الأنيميا وفقر الدم