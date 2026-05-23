تلعب عبوة الدواء دورا مهما لا يقل أهمية عن المادة الفعالة نفسها، إذ تعد جزءا أساسيا من منظومة الحفاظ على جودة المستحضر الدوائي، وليس مجرد وسيلة للتعبئة أو العرض،

وفقا لـ هيئة الدواء المصرية، فإن طريقة التغليف تحدد إلى حد كبير مدى بقاء الدواء مستقرا وفعالا حتى تاريخ الاستخدام، فتصميم عبوات الأدوية يخضع لمعايير علمية دقيقة.

حيث يتم اختيار نوع العبوة وفق طبيعة المادة الفعالة ومدى حساسيتها للعوامل الخارجية، مثل الضوء والحرارة والرطوبة، وهو ما يفسر استخدام زجاج داكن أو عبوات معتمة في بعض المستحضرات الدوائية.

لماذا تستخدم العبوات الداكنة لبعض الأدوية؟

تحتوي بعض الأدوية على مركبات كيميائية تتأثر بسرعة عند تعرضها للضوء المباشر، ما قد يؤدي إلى تغير تركيبها أو ضعف فعاليتها، لذلك تستخدم العبوات الداكنة كحاجز واق يقلل من تأثير الإضاءة ويحافظ على استقرار الدواء لفترة أطول.

هل تغيير عبوة الدواء يسبب خطورة؟

تحذر هيئة الدواء من نقل الأدوية إلى عبوات غير أصلية، إذ إن العبوة المعتمدة مصممة خصيصا لحماية الدواء من عوامل التلف، وقد يؤدي التخزين غير الصحيح أو إزالة الدواء من غلافه الأصلي إلى فقدان جزء من فعاليته أو تغير خصائصه العلاجية، ما قد ينعكس سلبا على المريض.

ما أهمية الالتزام بتعليمات التخزين؟

تشدد الهيئة على ضرورة اتباع الإرشادات المدونة على عبوة الدواء بدقة، سواء فيما يتعلق بدرجة الحرارة أو التعرض للضوء أو الرطوبة، لأن أي خلل في ظروف التخزين قد يقلل من كفاءة المستحضر أو يغير تأثيره العلاجي.

كما تؤكد أن العبوة ليست عنصرا ثانويا، بل جزء أساسي من حماية الدواء وضمان وصوله للمريض بالشكل الآمن والفعال، داعية إلى رفع الوعي بأهمية الاستخدام الصحيح للأدوية وعدم إهمال تعليمات التخزين المرفقة.

