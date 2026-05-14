يمكن أن يكون الصباح وقتا حاسما لاكتشاف علامات مبكرة لمشكلات صحية مزمنة، مثل السكري، خاصة عند الأطراف السفلية، فالقدمان والساقان غالبا ما تكونان أول الأماكن التي تظهر عليها علامات ارتفاع مستوى السكر في الدم، لذا من المهم مراقبتهما عند الاستيقاظ.

وفقا لموقع The HealthSite، يعاني مرضى السكري أحيانا من مجموعة من الأعراض في الصباح على الساقين والقدمين، وتشمل:

هل تورم الساقين والقدمين يكشف السكري؟

يمكن أن يحدث تورم نتيجة ضعف الدورة الدموية أو مشكلات في الكلى مرتبطة بالسكري.



هل تنميل الأطراف يكشف السكري؟

يشعر مريض السكري أحيانا بوخز أو خدر في الساقين والقدمين نتيجة تلف الأعصاب الطرفية الناتج عن ارتفاع سكر الدم المزمن.

هل تغير لون الجلد علامة على السكري؟

قد تلاحظ تغيرات في لون الساقين والقدمين صباحا، مثل تحولها إلى اللون البني الداكن أو الأزرق أو الأرجواني، بسبب قصور الدورة الدموية الطرفية.

ما علاقة حكة الجلد بالسكري؟



قد تظهر حكة شديدة، خاصة مع جفاف الجلد، بسبب ضعف تدفق الدم إلى البشرة، ومن الممكن أن يعاني مريض السكر من حكة شديدة في الساقين والقدمين صباحا.

هل ضعف العضلات يكشف السكري؟



بعض المرضى يجدون صعوبة في المشي أو الوقوف صباحا، نتيجة ضعف عضلات القدمين والساقين المصاحبة لارتفاع سكر الدم.

أعراض إضافية لـ السكري تستدعي الانتباه



بطء التئام الجروح: قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة المتضررة تصبح أقل مع استمرار ارتفاع السكر.

قرح القدم: من المضاعفات الخطيرة للسكري، تنتج عادة عن التئام الجروح ببطء واحتوائها على عدوى.

