مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلجأ كثيرون إلى تشغيل المراوح طوال الليل هربا من الحر والرطوبة، باعتبارها وسيلة بسيطة وسريعة للشعور بالانتعاش، لكن بالرغم من قدرتها على تحريك الهواء، قد لا تكون الخيار المثالي للحصول على نوم هادئ وصحي.

وبينما تمنح المروحة إحساسا مؤقتا بالبرودة، إلا أنها تسبب في مشكلات صحية مزعجة سنتعرف عليها في التقرير التالي وفقا لما ذكره موقع "WebMD ".

درجة الحرارة المثالية للغرفة التي تساعد على النوم

تتراوح درجة الحرارة التي تساعد على النوم بشكل مريح بين 60 و68 فهرنهايت (15 و20 درجة مئوية).

ويصبح الجسم أكثر قدرة على الوصول سريعا لدرجة الحرارة المناسبة للنوم العميق عند الحفاظ على هذا النطاق الحراري.

ويصعب على المراوح الوصول لهذه للحرارة، لأنها تحرك الهواء الموجود في الغرفة لا تخفضه.

لماذ تسبب المروحة مشكلات صحية؟

رغم أن تشغيل المروحة لا يعد خطرا مباشرا، فإن استخدامها لساعات طويلة أثناء النوم يؤدي إلى عدد من الآثار الجانبية المزعجة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو مشاكل الجهاز التنفسي.

1- إثارة الحساسية والغبار

تعمل المراوح على تدوير الهواء داخل الغرفة، ما يعني أيضا تحريك الغبار ووبر الحيوانات وحبوب اللقاح العالقة، وإذا كانت شفرات المروحة غير نظيفة، و تتحول إلى مصدر مباشر لنشر مسببات الحساسية طوال الليل.

ويؤدي ذلك لدى بعض الأشخاص إلى الاستيقاظ وهم يعانون من العطس، واحتقان الأنف، وحكة العينين.

2- جفاف الأنف والجيوب الأنفية

تدفق الهواء المستمر يتسبب في تبخر الرطوبة من الأنف والحلق، ما يؤدي إلى جفاف الجيوب الأنفية وزيادة إفراز المخاط، وهو ما يفسر شعور البعض بالاحتقان أو الصداع عند الاستيقاظ صباحا.

لذا ينصح باستخدام جهاز ترطيب الهواء إذا كان لا بد من تشغيل المروحة أثناء النوم.

3- تيبس العضلات

توجيه الهواء البارد مباشرة نحو الجسم لفترات طويلة يؤدي إلى شد العضلات وتيبس الرقبة والكتفين، خصوصا إذا كانت المروحة قريبة من السرير أو تعمل بسرعة عالية.

ويفضل توجيه المروحة نحو الحائط أو السقف لتوزيع الهواء بشكل غير مباشر.

4- جفاف الجلد والعينين

يساهم الهواء المستمر في فقدان البشرة والعينين للرطوبة الطبيعية، ما يؤدي إلى الشعور بجفاف الجلد أو احمرار العينين، خاصة لدى الأشخاص الذين يستخدمون العدسات اللاصقة أو يعانون من حساسية البشرة.

5- اضطراب التنفس

عندما تجف الممرات الأنفية والحلق، قد يصبح التنفس أقل سلاسة، وهو ما قد يزيد من الشخير أو يفاقم لدى بعض الأشخاص، الأمر الذي يؤثر على جودة النوم.

هل تؤثر المروحة على النوم العميق؟

أن الضوضاء المستمرة الصادرة عن المراوح تؤثر على النوم العميق، حتى وإن اعتاد البعض استخدامها كـ "ضوضاء بيضاء"، تساعد على الاسترخاء.

كما أن تغير اتجاه الهواء أو سرعته، خصوصا في المراوح المتذبذبة، يتسبب في اضطرابات بسيطة أثناء النوم دون أن يشعر الشخص بذلك بشكل مباشر.

هل تبرد المراوح الغرفة فعلا؟

يعتقد البعض أن المراوح تخفض حرارة المكان، بينما الحقيقة أنها تمنح الجسم فقط إحساسا مؤقتا بالبرودة عبر تحريك الهواء على سطح الجلد.

وفي أوقات الحر الشديد، لا تكون المروحة كافية لتوفير بيئة نوم مريحة.

بدائل أكثر فعالية للنوم المريح

ينصح باتباع بعض العادات البسيطة لتحسين جودة النوم خلال الصيف، ومنها:

1- استخدام ملاءات قطنية أو من الكتان.

2- الاستحمام بماء فاتر قبل النوم.

3- الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب الماء.

4- إبقاء غرفة النوم مظلمة خلال النهار لتقليل احتباس الحرارة.

