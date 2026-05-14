قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن أي قرار اقتصادي أو تشريعي يجب أن يُدرس بعناية من حيث تأثيره المباشر على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح "الجلاد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، أن الدولة لا بد أن تضع في اعتبارها مستوى المواطنين الاجتماعي والاقتصادي عند اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن تقييم أثر القرارات لا يقل أهمية عن اتخاذها.

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أنه لا يوجه انتقادًا مباشرًا للحكومة، لكنه يشير إلى ضرورة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن بعض الزيادات المقررة مثل المعاشات لا تنعكس بشكل كافٍ على الواقع المعيشي للمواطن.

وشدد "الجلاد" على أن مسؤولية تحقيق التوازن الاقتصادي تقع على عاتق صانع القرار، الذي يملك أدوات توجيه الاقتصاد والإنتاج، سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويقلل من الاعتماد المفرط على الاستيراد.

تحقيق توازن بين الصادرات والواردات

أشار إلى أن الاقتصاد الحديث لا يشترط الاكتفاء الذاتي الكامل، لكنه يعتمد على تحقيق توازن بين الصادرات والواردات، موضحًا أن استيراد بعض السلع يتطلب في المقابل زيادة الإنتاج المحلي والتصدير في قطاعات أخرى لتحقيق التوازن.

وأكد أن اختلال الميزان التجاري يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية، موضحًا أن الفارق بين الصادرات والواردات يضغط على الاقتصاد ويؤثر على استقرار سعر الصرف، وهو ما يستدعي خططًا واضحة لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة.

وأكد على أن معالجة الأزمات الاقتصادية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية، وأن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يوازيه دعم قوي لشبكات الأمان الاجتماعي، لضمان عدم تأثر المواطنين البسطاء بحدة القرارات الاقتصادية.

