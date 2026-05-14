"اللي بيحطوا أكل للكلاب غلطانين ليه".. سمية الخشاب تدافع عن كلاب الشوارع

كتب : نوران أسامة

03:08 م 14/05/2026

الفنانة سمية الخشاب

دافعت الفنانة سمية الخشاب عن الأشخاص الذين يطعمون الكلاب والقطط في الشوارع، وذلك بعد الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب واقعة تسميم عدد من الكلاب في منطقة القاهرة الجديدة.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس": "لا بيرحموا ولا بيسيبوا رحمة ربنا تنزل، اللي بيحطوا أكل للكلاب في الشوارع غلطانين؟ ليه إن شاء الله؟ علشان ده ضد طبيعتهم اللي هي الصيد؟ هو إحنا عايشين في غابة؟ هيصطادوا إيه وفين؟".

وأضافت سمية الخشاب: "حتى الزبالة مبقاش فيها أكل يسد جوعهم، والله حرام، وربنا هيخسف بيهم الأرض وهيفقرهم ويجوعهم، حقيقي منتهى الجهل وقمة الوحشية، رحمتك يارب".

غياب سمية الخشاب عن دراما رمضان 2026

غابت الفنانة سمية الخشاب عن الموسم الرمضاني 2026، وكانت آخر مشاركاتها الدرامية في مسلسل "أم أربعة وأربعين" الذي عُرض في رمضان 2025، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح.

