دافعت الفنانة سمية الخشاب عن الأشخاص الذين يطعمون الكلاب والقطط في الشوارع، وذلك بعد الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب واقعة تسميم عدد من الكلاب في منطقة القاهرة الجديدة.

سمية الخشاب تدافع عن كلاب الشوارع

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس": "لا بيرحموا ولا بيسيبوا رحمة ربنا تنزل، اللي بيحطوا أكل للكلاب في الشوارع غلطانين؟ ليه إن شاء الله؟ علشان ده ضد طبيعتهم اللي هي الصيد؟ هو إحنا عايشين في غابة؟ هيصطادوا إيه وفين؟".

وأضافت سمية الخشاب: "حتى الزبالة مبقاش فيها أكل يسد جوعهم، والله حرام، وربنا هيخسف بيهم الأرض وهيفقرهم ويجوعهم، حقيقي منتهى الجهل وقمة الوحشية، رحمتك يارب".

غياب سمية الخشاب عن دراما رمضان 2026

غابت الفنانة سمية الخشاب عن الموسم الرمضاني 2026، وكانت آخر مشاركاتها الدرامية في مسلسل "أم أربعة وأربعين" الذي عُرض في رمضان 2025، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح.

— Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) May 13, 2026

