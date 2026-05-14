مؤسسة زاهي حواس تستعرض تاريخ "رحلة الحج"

كتب : محمد لطفي

03:01 م 14/05/2026

أعلنت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم ندوة ثقافية بعنوان "من ضفاف النيل إلى الأرض المقدسة.. رحلة الحج في التراث المصري".

وتبحر الندوة في تاريخ الحج بوصفه رحلة روحية وثقافية ممتدة عبر العصور، وذلك في إطار حرص المؤسسة على إحياء التراث الشعبي وتوثيق الهوية المصرية.

تستضيف الندوة الكاتب والباحث في التراث محمد مندور، مستشار وزير الثقافة السابق، ليلقي الضوء على الوجدان المصري وارتباطه برحلات الحج؛ بدءاً من الرحلات المقدسة في مصر القديمة، مروراً بالحج المسيحي إلى القدس، وصولاً إلى دروب الحج الإسلامي وتاريخ "المحمل المصري" الشهير.

كما تتناول الندوة التراث الشعبي الغني الذي صاحب هذه الرحلات، من أغانٍ ورسومات وعادات واحتفالات توارثتها الأجيال.

وترصد الندوة تطور رحلة الحج في الوجدان المصري عبر العصور التاريخية المختلفة، وتاريخ المحمل المصري ودور مصر الحضاري في خدمة الحجاج، والحج كجسر للتواصل الثقافي بين الشعوب، ومظاهر الاحتفالات الشعبية والفنون المرتبطة برحلة الحج في التراث المصري.

تقام الندوة يوم الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمركز إبداع قصر الأمير طاز.

مؤسسة زاهي حواس المحمل الشريف رحلة الحج

