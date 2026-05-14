بعض المشروبات الشائعة قد تسبب ارتفاعا مفاجئا في مستوى الجلوكوز أو تؤثر على جودة النوم، ما قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار السكر وصحة الجسم بشكل عام، وفقًا لـ healthline.

تأتي المشروبات الغازية على رأس قائمة المشروبات التي يُنصح مرضى السكري بتجنبها مساءً، بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من السكر والسعرات الحرارية.

ويؤكد خبراء التغذية أن تناول المشروبات الغازية ليلًا قد يؤدي إلى:

- ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر.

- زيادة مقاومة الإنسولين.

- الشعور بالعطش واضطرابات النوم.

- زيادة الوزن مع الوقت.

كما أن المشروبات الغازية قد تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، وهي من المشكلات الشائعة لدى مرضى السكري.

العصائر المحلاة

ورغم الاعتقاد السائد بأن العصائر مفيدة للصحة، فإن العصائر المضاف إليها السكر قد تشكل خطرًا على مرضى السكري، خاصة عند تناولها مساءً.

العصائر المحلاة تحتوي على كميات كبيرة من السكريات سريعة الامتصاص، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز في الدم.

وينصح الأطباء باستبدالها بالعصائر الطبيعية دون سكر أو تناول الفاكهة الكاملة بكميات معتدلة.

القهوة والمشروبات الغنية بالكافيين

إن الإفراط في تناول القهوة أو مشروبات الطاقة خلال ساعات الليل، لأنها قد تؤثر على جودة النوم وتزيد من التوتر

وارتفاع هرمونات الإجهاد.

اضطرابات النوم قد تؤثر بشكل غير مباشر على استقرار مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

ينصح الأطباء مرضى السكري باتباع بعض العادات الصحية خلال المساء، من بينها:

تجنب السكريات قبل النوم.

شرب المياه بكميات كافية.

تناول عشاء خفيف ومتوازن.

مراقبة مستويات السكر بانتظام.

تجنب المشروبات المنبهة في وقت متأخر.

