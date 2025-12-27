إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لحماية قلبك وتعزيز صحتك، فقد تكون المشروبات الطبيعية هي الحل.

فبحسب موقع "هيلث لاين"، هناك 3 أنواع من المشروبات الشائعة تُعرف بقدرتها على تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر

الجلطات القلبية من أبرز الأسباب المؤدية إلى الوفاة عالميًا، لكن يمكن تقليل خطرها من خلال تناول بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل التجلط.

1- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، خاصةً الكاتيكينات، التي تساهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات.

2- عصير الشمندر

يحتوي عصير الشمندر على النترات التي تساعد في توسيع الأوعية الدموية، مما يُحسن تدفق الدم ويُقلل من ضغط الدم، وبالتالي يُقلل من خطر القلب.

3- عصير الحمضيات

عصائر الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت، من المصادر الغنية بفيتامين C والفلافونويد، التي تساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر التجلط.

يُنصح بعدم الإفراط في تناول هذه المشروبات، خاصةً للأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم، لتجنب التفاعلات المحتملة.

