ارتفاع الكوليسترول أثناء النوم.. 5 علامات تحذيرية يجب معرفتها

كتب : سيد متولي

09:30 م 13/05/2026

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم قد يؤثر على جودة النوم، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من الأعراض التي يمكن ملاحظتها عند الاستلقاء ليلا.



كيف يؤثر الكوليسترول على النوم؟


وتشير صحيفة ميرور البريطانية، إلى أن تراكم الكوليسترول في الشرايين يمكن أن يقلل تدفق الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة، ما يؤدي إلى شعور بعدة مضاعفات صحية خلال النوم.

علامات ارتفاع الكوليسترول أثناء النوم

هل ألم الساقين يكشف ارتفاع الكوليسترول؟


يمكن لألم الساقين الناتج عن ضعف الدورة الدموية الطرفية بسبب انسداد الشرايين المغذية للأطراف، إضافة إلى ضيق التنفس أن يكشف ارتفاع الكوليسترول، وقد يحدث نتيجة زيادة الجهد على القلب لتعويض انخفاض تدفق الدم، ما يجعل التنفس أثناء النوم صعبا في بعض الحالات.

هل ألم الصدر علامة على ارتفاع الكوليسترول؟


ومن أبرز العلامات التي قد تنذر بارتفاع الكوليسترول ألم الصدر، إذ يشعر بعض الأشخاص بانزعاج أو ضغط في الصدر عند الاستلقاء على الظهر، ويحتمل أن يكون السبب هو انسداد الشرايين جزئيا نتيجة تراكم الدهون.

هل الدوخة من أعراض ارتفاع الكوليسترول؟


كما يمكن أن يصاحب ألم الصدر شعور بالدوخة، نتيجة نقص التروية الدموية للدماغ، وهو ما يستدعي مراجعة الطبيب فورا لتقييم الوضع الصحي.

هل الأرق علامة على ارتفاع الكوليسترول؟


الأرق من الأعراض الأخرى التي ترتبط بارتفاع الكوليسترول، إذ أن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ قد يؤدي إلى صعوبة الاستغراق في النوم، ما يجعل الأشخاص يعانون من نوم غير مريح.

ما علاقة برودة وتنميل الأطراف بالكوليسترول؟


قد يشعر المصابون ببرودة وتنميل في الأطراف، خاصة اليدين والقدمين، وهو مؤشر على تأثر الدورة الدموية بسبب ارتفاع الكوليسترول.

