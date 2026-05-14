نبذل أقصى جهد للاستمرار في الممتاز.. بيان من الإسماعيلي بعد الهبوط

أصدر نادي الإسماعيلي، بيانا رسميا، بشأن هبوط الفريق إلى دوري المحترفين، معلنا بذل أقصى جهد لاستمرار النادي في الدوري الممتاز.

بيان من الإسماعيلي

أوضح الإسماعيلي في بيانه الرسمي، أن اللجنة المعنية تتمسك باستمرار الفريق في الدوري الممتاز، وتؤيد تطلع جماهير الدراويش لهذا الأمر، الذي وصفه البيان بـ"حق أصيل" لكل الأندية الجماهيرية المعرضة للهبوط.

ونفى البيان رفض اللجنة الاستثمار أو الشراكة في شركة الكرة، مشيرا إلى أنها ترغب في أن يتم الأمر ضوابط وشفافية تضمن للنادي كافة حقوقه، وخاصة الرخصة التاريخية التي سيشارك بها النادي، والمسجلة لدى اتحاد الكرة والاتحاد الدولي.

وأشار إلى أنه لا صحة لأي شائعات أو حملات ممنهجة ومستمرة لا تستهدف إلا هدم هذا النادي العريق، على حد وصف البيان.

وأكدت اللجنة أنها تدرك جيدًا أن القرار النهائي في هذه الملفات يعود إلى الجمعية العمومية غير العادية، باعتباره حقًا أصيلًا لأعضائها.

واختتمت أن عملها سيستمر من أجل خدمة الإسماعيلي والحفاظ على مقدراته، بالتعاون مع جميع الداعمين والمحبين، لحين صدور قرار بإقالتها أو الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد، مشددة على أن النادي سيظل قائمًا بفضل أبنائه المخلصين.



هبوط الإسماعيلي



تأكد هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد الخسارة من وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

