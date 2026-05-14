الدوري الإسباني

ريال مدريد

22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

16:30

المنصورة

نبذل أقصى جهد للاستمرار في الممتاز.. بيان من الإسماعيلي بعد الهبوط

كتب : هند عواد

02:09 م 14/05/2026 تعديل في 02:32 م
أصدر نادي الإسماعيلي، بيانا رسميا، بشأن هبوط الفريق إلى دوري المحترفين، معلنا بذل أقصى جهد لاستمرار النادي في الدوري الممتاز.

بيان من الإسماعيلي

أوضح الإسماعيلي في بيانه الرسمي، أن اللجنة المعنية تتمسك باستمرار الفريق في الدوري الممتاز، وتؤيد تطلع جماهير الدراويش لهذا الأمر، الذي وصفه البيان بـ"حق أصيل" لكل الأندية الجماهيرية المعرضة للهبوط.

ونفى البيان رفض اللجنة الاستثمار أو الشراكة في شركة الكرة، مشيرا إلى أنها ترغب في أن يتم الأمر ضوابط وشفافية تضمن للنادي كافة حقوقه، وخاصة الرخصة التاريخية التي سيشارك بها النادي، والمسجلة لدى اتحاد الكرة والاتحاد الدولي.

وأشار إلى أنه لا صحة لأي شائعات أو حملات ممنهجة ومستمرة لا تستهدف إلا هدم هذا النادي العريق، على حد وصف البيان.

وأكدت اللجنة أنها تدرك جيدًا أن القرار النهائي في هذه الملفات يعود إلى الجمعية العمومية غير العادية، باعتباره حقًا أصيلًا لأعضائها.

واختتمت أن عملها سيستمر من أجل خدمة الإسماعيلي والحفاظ على مقدراته، بالتعاون مع جميع الداعمين والمحبين، لحين صدور قرار بإقالتها أو الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد، مشددة على أن النادي سيظل قائمًا بفضل أبنائه المخلصين.

هبوط الإسماعيلي

تأكد هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد الخسارة من وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
يوم النحر.. سر تسميته بـ" يوم الحج الأكبر" دار الإفتاء توضح
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب
أمين الفتوى يوضح الحد الأقصى لعدد المساهمين في كل أضحية
