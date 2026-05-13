كشفت دراسة أن النوم على وسادتين قد يضر مرضى الجلوكوما، وهو ما يخالف بعض التوصيات الطبية السابقة التي كانت تشجع على رفع الرأس أكثر من وسادة واحدة.

الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون، وكشفت أن رفع الرأس بزاوية بين 20 و35 درجة باستخدام وسادتين يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل العين لدى ثلثي مرضى الجلوكوما، وأوضح الباحثون أن هذه النتائج جاءت مفاجئة، إذ كان يعتقد سابقا أن رفع الرأس يقلل من ضغط العين أثناء النوم.

ويرجع السبب إلى أن الوسادتين ترفعان الرقبة بشكل غير طبيعي، ما يضغط على الأوردة الوداجية ويعيق تصريف السوائل من العينين، وأكدت تجارب منفصلة هذه النظرية من خلال قياس زيادة تدفق الدم في الأوردة الوداجية عند النوم بوضعية مرتفعة الرأس، بحسب نيويورك بوست.

ولاحظ الباحثون أيضا أن الأشخاص تحت سن 44 عاما يعانون من ارتفاع أكبر في ضغط العين مقارنة بالأكبر سنا.

وينصح أخصائيو النوم بتجنب استخدام أكثر من وسادة واحدة، إذ قد يؤدي ذلك إلى تشويه محاذاة الرقبة والعمود الفقري وزيادة آلام الظهر، مع إمكانية وضع وسادة تحت الركبتين لتخفيف الضغط.

ويؤكد الدكتور توماس جونسون من جامعة جونز هوبكنز، أن الأدلة العلمية الحالية غير كافية لتحديد الوضعية المثلى لمرضى الجلوكوما، وينصح المرضى بالنوم في الوضعية الأكثر راحة لهم.

وركزت الدراسة على النوم على الظهر فقط، ولم تشمل وضعية النوم على الجانب، فيما تشير بعض الأبحاث السابقة إلى أن تأثير ضغط العين قد يكون أكبر لدى مرضى الجلوكوما المتقدمة أو الذين يعانون انخفاض الضغط أثناء النهار.