مضاعفات خطيرة تحدث لجسمك عند الاستخدام الخاطئ للتكييف.. احذرها

كتب : سيد متولي

03:00 م 14/05/2026

التكييف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح التكييف وسيلة لا غنى عنها للهروب من الحر الشديد، سواء في المنازل أو السيارات أو أماكن العمل، وفقا لموقع news18.

ورغم فوائده الكبيرة في توفير الراحة وتقليل الشعور بالإجهاد الحراري، فإن التعرض المستمر والمباشر للتكييف قد يترك آثارا سلبية على الجسم والصحة، خاصة عند استخدامه بشكل خاطئ.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز التأثيرات التي قد تحدث لجسمك بسبب التكييف خلال الصيف.

جفاف الجلد والعينين

التعرض الطويل للهواء البارد يقلل من رطوبة الجلد، ما يؤدي إلى:

- جفاف البشرة وتشققها

- تهيج العينين واحمرارهما

- الشعور بالحكة أو الحرقان

ويزداد الأمر سوءا لدى الأشخاص الذين يستخدمون العدسات اللاصقة.

الانتقال المفاجئ بين الحرارة المرتفعة والبرودة الشديدة قد يؤدي إلى:

انقباض الأوعية الدموية

الشعور بالصداع أو الدوخة، والتوتر والإرهاق، كما أن الجلوس مباشرة أمام هواء التكييف يزيد من احتمالية الإصابة بالصداع.

آلام العضلات والمفاصل، الهواء البارد يؤثر على العضلات والمفاصل، خاصة عند التعرض له لفترات طويلة، ما قد يسبب، تيبس العضلات، آلام الرقبة والظهر، وايضا تشنجات في الأطراف، ويعاني أصحاب الأمراض الروماتيزمية بشكل أكبر من هذه المشكلة.

مشاكل الجهاز التنفسي

عدم تنظيف فلاتر التكييف بشكل دوري قد يؤدي إلى انتشار، الغبار والأتربة، والبكتيريا والفطريات، مسببات الحساسية ما يزيد من احتمالية الإصابة بالكحة والحساسية وضيق التنفس، والتهاب الحلق والجيوب الأنفية

الهواء البارد والجاف قد يسبب، تهيج الحلق، انسداد الأنف، والتهاب الجيوب الأنفية، وخصوصا عند النوم والتكييف يعمل لساعات طويلة.

الشعور بالخمول والإرهاق

رغم أن التكييف يمنح إحساسا بالراحة، فإن البقاء لفترات طويلة في أماكن شديدة البرودة قد يؤدي إلى، انخفاض النشاط البدني، والشعور بالكسل، ضعف التركيز، وذلك نتيجة بطء الدورة الدموية في الأجواء الباردة.

زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد

التغير المفاجئ بين درجات الحرارة داخل وخارج المكان قد يضعف مقاومة الجسم، ما يزيد من احتمالية، الإصابة بالبرد، والرشح والعطس، وارتفاع حرارة الجسم أحيانا.

ما هي النصائح الطبية المهمة لتجنب المخاطر؟

التكييف وسيلة مهمة لمواجهة حرارة الصيف، لكنه قد يتحول إلى مصدر للمشكلات الصحية إذا أسيء استخدامه، لذلك فإن الاعتدال في تشغيله، مع اتباع النصائح الصحية، يساعد على الاستفادة منه دون التعرض لأضراره المختلفة.

