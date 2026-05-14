فيروس هانتا.. ما مدى تأثيره على الجهاز التنفسي؟

كتب : أسماء مرسي

01:00 م 14/05/2026

فيروس هانتا أحد الفيروسات النادرة التي تتحول إلى خطر كبير على صحة الإنسان، خاصة على الجهاز التنفسي.

ينتقل الفيروس من القوارض إلى البشر، ويتطور بسرعة ليصبح مرضا خطيرا يهدد الحياة.

ما هو فيروس هانتا؟

وفقا لموقع "clevelandclinic"، فيروس هانتا مرض فيروسي يصيب الإنسان بعد التعرض لـ لعاب أو بول أو براز الفئران أو الجرذان المصابة، تبدأ الأعراض شبيهة بالإنفلونزا، لكنها تتفاقم بسرعة وتؤثر على الرئتين وأعضاء أخرى، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة.

ما أعراض فيروس هانتا؟

تبدأ الأعراض عادة بعد أسبوع إلى ثمانية أسابيع من التعرض للفيروس، وتشمل:
ارتفاع درجة الحرارة وقشعريرة.
إرهاق شديد وآلام في العضلات.
اضطرابات هضمية مثل الغثيان والقيء والإسهال.
صداع ودوخة.
طفح جلدي.

مع تفاقم الحالة تظهر أعراض الجهاز التنفسي:
سعال جاف وصعوبة في التنفس.
تسارع ضربات القلب.
ضيق في الصدر.

أسباب الإصابة طرق انتقال فيروس هانتا

تنتقل فيروسات هانتا بشكل رئيسي عبر:
استنشاق الهواء الملوث بفضلات القوارض أو بولها أو لعابها.
لدغات أو خدوش القوارض المصابة.

تناول الطعام الملوث أو لمس أسطح ملوثة ثم لمس العينين أو الفم.

تنظيف الأماكن المغلقة أو ضعيفة التهوية.

العمل في الزراعة أو الغابات.

الإقامة أو النوم في مساكن موبوءة بالقوارض.

المضاعفات الصحية لفيروس هانتا


عند دخول الفيروس للجسم، يمكن أن يؤدي إلى:
امتلاء الرئتين بالسوائل وصعوبة التنفس.

ضعف الأوعية الدموية وتأثير على قدرة القلب على ضخ الدم.

الصدمة القلبية وفشل الأعضاء، مما قد يؤدي للوفاة.

طرق الوقاية من فيروس هانتا


الحد من الاحتكاك بين الإنسان والقوارض.

الحفاظ على نظافة المنزل وأماكن العمل.

إغلاق جميع الفتحات التي تسمح بدخول القوارض


تخزين الطعام بشكل آمن.
استخدام طرق تنظيف آمنة في المناطق الملوثة بالقوارض.
ترطيب المنطقة قبل التنظيف وتجنب الكنس الجاف.
غسل اليدين بانتظام.

