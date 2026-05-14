أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع الولايات المتحدة والصين، مؤكدا في كلمة له خلال مأدبة عشاء رسمية، أن المباحثات التي أجراها مع نظيره شي جين بينج كانت "إيجابية للغاية ومثمرة" إلى أبعد الحدود.

إشادة ترامب بمتانة الروابط التاريخية مع الصين

أعرب ترامب، اليوم الخميس، عن تقديره العميق للحفاوة البالغة والمراسم المهيبة التي استُقبل بها في بكين، واصفا إياها بـ"العظيمة والمذهلة"، وهو ما عكس أجواء من الدفء والتقارب بين الزعيمين بعد يوم طويل من النقاشات المكثفة حول الملفات الحساسة التي تهم القوتين العظميين.

رؤية تاريخية مشتركة تجمع واشنطن وبكين في علاقة هي الأكثر تأثيرا في العالم

رسم الرئيس الأمريكي أوجه تشابه تاريخية بين البلدين، معتبرا أن العلاقة بين واشنطن وبكين تُعد واحدة من أكثر العلاقات تأثيرا في التاريخ العالمي.

واستحضر ترامب محطات تاريخية تعود إلى 250 عاما مضت، مشيرا إلى التبادل التجاري المبكر واقتباسات بنجامين فرانكلين عن كونفوشيوس وصولا إلى جهود الرئيس ثيودور روزفلت في دعم المؤسسات التعليمية الصينية.

وأكد ترامب، أن هذا الإرث الطويل يمهد الطريق لمستقبل من التعاون الاستراتيجي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

التداخل الثقافي والقيم الإنسانية كجسر لتعزيز الشراكة بين الشعبين

استعرض الرئيس ترامب مظاهر التداخل الثقافي والاجتماعي بين الشعبين الأمريكي والصيني، مشيرا بذكاء إلى أن المطاعم الصينية في الولايات المتحدة تفوق في عددها أكبر خمس سلاسل مطاعم وجبات سريعة أمريكية مجتمعة، كما لفت إلى إعجاب الصينيين بالثقافة الأمريكية من الرياضة إلى الأزياء.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن البلدين يتشاركان قيم العمل الجاد والشجاعة والإنجاز، معتبرا أن العالم يُصبح مكانا خاصا وأكثر استقرارا عندما تتحد الولايات المتحدة والصين وتعملان معا يدا بيد.

دعوة رسمية للزعيم الصيني لزيارة البيت الأبيض في سبتمبر المقبل

توج دونالد ترامب، أجواء التقارب بإعلان تقديم دعوة رسمية للرئيس شي جين بينج وعقيلته لزيارة العاصمة واشنطن.

وحدد البيت الأبيض تاريخ 24 سبتمبر القادم موعدا لهذه الزيارة المرتقبة التي تهدف إلى البناء على مخرجات قمة بكين ومواصلة التنسيق في الملفات الاستراتيجية والاقتصادية.

وتعكس هذه الدعوة رغبة واشنطن في الحفاظ على زخم التواصل المباشر مع بكين وضمان استمرارية الحوار رفيع المستوى لتجاوز أي عقبات قد تعترض مسار العلاقات الثنائية.