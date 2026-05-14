الشعبة: أسعار الدواجن تهبط 10% بسبب ضعف القوة الشرائية

كتب : آية محمد

02:57 م 14/05/2026

اسعار الدواجن

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لـ "مصراوي"، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعا بنسبة تصل إلى 10% منذ الأسبوع الماضي بسبب ضعف القوى الشرائية بمناسبة قرب عيد الأضحى.

وأوضح السيد أن سعر الكيلو في المزرعة سجل اليوم 75 جنيها بعدما وصل خلال الفترة الماضية إلى ما بين 85 و90 جنيها.

وأضاف أن انخفاض الأسعار يرجع إلى ضعف القوة الشرائية خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى واتجاه المواطنين لشراء اللحوم، مما أدى إلى تراجع الإقبال على الدواجن في الوقت الذي يشهد فيه السوق زيادة في المعروض.

وأكد السيد أن تراجع الأسعار في هذا التوقيت يعد أمرا متوقعا وطبيعيا حيث تعد الأسعار الحالية تعد عادلة ومناسبة سواء للمستهلك أو المنتج.

وأوضح أنه إذا استمرت الأسعار في الانخفاض خلال الفترة المقبلة فقد يمثل ذلك أزمة للمنتجين، خاصة أن تكلفة الإنتاج تتجاوز 72 جنيها وهو ما يضغط على هامش الربح لدى المربين.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك يتراوح حاليا عند 85 جنيها، بينما تسجل الدواجن البلدي نحو 90 جنيها للكيلو في المزرعة وتباع للمستهلك بسعر يصل إلى 105 جنيهات للكيلو.

الدواجن البيضاء الدواجن البلدي أسعار الفراخ

