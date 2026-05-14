يقول الدكتور أحمد صلاح، أن الحفاظ على صحة الكبد وتقوية الجهاز المناعي لا يعتمد فقط على الأدوية أو المكملات الغذائية، بل يبدأ من العادات اليومية الصحية، وعلى رأسها تناول المشروبات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، إن بعض المشروبات قد دعم وظائف الكبد، وتحسين قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض، خاصة عند تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن.

القهوة

تُعد القهوة من أبرز المشروبات التي ارتبطت بتحسين صحة الكبد، إذ تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الالتهابات وحماية خلايا الكبد من التلف.

ولفت إلى أن تناول القهوة باعتدال قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني وبعض أمراض الكبد المزمنة.

الشاي الأخضر

يأتي الشاي الأخضر ضمن أكثر المشروبات المفيدة للمناعة، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية تساعد في دعم الجهاز المناعي وتقليل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم.

كما يساهم الشاي الأخضر في تحسين عملية التمثيل الغذائي ودعم وظائف الكبد عند تناوله بشكل معتدل.

عصير البنجر

ويُعرف البنجر باحتوائه على عناصر غذائية تدعم صحة الكبد، خاصة مركبات “البيتالين” التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين قدرة الجسم على التخلص من السموم.

كما يحتوي عصير البنجر على نسب جيدة من الحديد ومضادات الأكسدة التي تدعم الدورة الدموية وتقوي المناعة.

الزنجبيل بالليمون

يُعتبر مشروب الزنجبيل بالليمون من المشروبات الطبيعية المفيدة لصحة الجسم، إذ يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهابات وتحسين الهضم، بينما يمد الليمون الجسم بفيتامين "سي"، الضروري لدعم المناعة.

واختتم صلاح: "أن المشروبات الطبيعية قد تساعد في دعم صحة الكبد والمناعة، لكنها لا تغني عن اتباع نمط حياة صحي أو استشارة الطبيب عند وجود مشكلات صحية مزمنة".

اقرأ أيضا:

مذيب طبيعي للجلطات.. 3 مشروبات تحمي قلبك وتعزز الدورة الدموية

عصير أحمر يمكن أن يخفض ضغط الدم بكمية كبيرة خلال 3 ساعات

كوب واحد يوميا من هذا المشروب يخفض ضغط الدم