تشهد مكملات إطالة العمر ومكافحة الشيخوخة انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بوعودها بتحسين مستويات الطاقة، والحفاظ على الصحة، والمساعدة في إبطاء مظاهر التقدم في العمر، نقلا عن "ديلي ميل".



ما أشهر هذه المكملات؟



تشمل هذه المنتجات عدة أشكال من فيتامين B3، أبرزها: نيكوتيناميد أحادي النوكليوتيد (NMN)، ونيكوتيناميد ريبوسيد (NR)، ونيكوتيناميد (NAM). ويُسوّق لهذه المكملات باعتبارها تعزز مستويات جزيء +NAD داخل الجسم، وهو عنصر مهم في إنتاج الطاقة ودعم عمليات إصلاح الخلايا.



كيف تعمل هذه المكملات داخل الجسم؟



تشير دراسات أولية إلى أن زيادة مستويات +NAD قد تمنح الخلايا مزيدًا من الطاقة، ما قد يساعد في الحفاظ على نشاطها وحيويتها لفترة أطول، إلا أن هذه الفوائد المحتملة لا تنطبق بالضرورة على جميع الحالات الصحية.



لماذا حذرت دراسة حديثة من هذه المكملات؟



حذرت دراسة حديثة من أن هذه المكملات قد تشكل خطرًا على بعض الأشخاص، خاصة مرضى السرطان، إذ توصل باحثون من كلية الطب بجامعة Case Western Reserve إلى أن رفع مستويات +NAD لا يغذي الخلايا السليمة فقط، بل قد يمنح الخلايا السرطانية أيضًا طاقة إضافية تساعدها على النمو.



كيف تؤثر على فعالية العلاج الكيميائي؟



أوضحت الدراسة أن الخلايا السرطانية قد تستغل هذه الطاقة في إصلاح التلف الناتج عن العلاج الكيميائي، ما يساعدها على مقاومة تأثير الأدوية وتفادي الموت الخلوي الذي تهدف إليه العلاجات، وهو ما قد يزيد قدرة الأورام على البقاء والاستمرار.

ما العلاقة بين هذه المكملات وسرطان البنكرياس؟



ركز الباحثون بشكل خاص على سرطان البنكرياس، ووجدوا أن بعض هذه المكملات، وخاصة NMN، قد تقلل من فعالية ثلاثة من الأدوية الشائعة المستخدمة في العلاج الكيميائي لهذا النوع من السرطان.



ماذا قال الباحثون عن هذه النتائج؟



قال الباحث جوردان وينتر إن النتائج تثير القلق، لأنها تكشف أن مكملات يُنظر إليها على أنها مفيدة للصحة قد تؤثر سلبًا في علاج السرطان إذا تم استخدامها بالتزامن مع العلاج الكيميائي، داعيًا إلى مزيد من الحذر والدراسة.



لماذا تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة؟



تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه معدلات الإصابة بسرطان البنكرياس ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة بين الشباب في الولايات المتحدة، فضلًا عن صعوبة اكتشاف المرض مبكرًا بسبب أعراضه غير الواضحة مثل آلام البطن وفقدان الوزن غير المبرر.



هل يمكن للأصحاء تناول هذه المكملات بأمان؟



رغم أن بعض الدراسات تشير إلى فوائد محتملة لهذه المكملات لدى الأشخاص الأصحاء، مثل دعم الطاقة وتحسين الوظائف الذهنية، فإن الباحثين يشددون على ضرورة الحذر عند استخدامها، خاصة لدى المصابين بأمراض مزمنة.



ما توصيات الخبراء؟



ينصح الخبراء مرضى السرطان بعدم تناول مكملات إطالة العمر دون استشارة الطبيب المختص، مؤكدين ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لفهم تأثيراتها بشكل أدق، لا سيما عند استخدامها بالتزامن مع علاجات الأورام.

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Cancer Letters العلمية.



