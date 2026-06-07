أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا بمنع ظهور "منة الله محسن عبدالمنعم" إعلاميًا، وحجب جميع الحسابات التي تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلزام جميع الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية بعدم بث أو نشر أو إعادة تداول أي محتوى صادر عنها.

وبحسب بيان صحفي، جاء القرار في ضوء ما ورد إلى المجلس من وزارة الصحة والسكان، بشأن تداول محتوى إعلامي يتضمن نشر معلومات طبية غير موثقة ونصائح طبية دون تأهيل علمي، إلى جانب الترويج لوسائل علاجية غير معتمدة ومخالفة للبروتوكولات العلمية، وتضليل الجمهور عبر طرح استنتاجات غير مثبتة علميًا.

كما أشار المجلس إلى خطاب نقابة الأطباء الذي أكد أن المذكورة غير مقيدة بالنقابة وغير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب.

وتضمن القرار عددًا من الإجراءات، شملت إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهورها، وحجب حساباتها على منصات التواصل، مع تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة التنفيذ ورصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قرر المجلس إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروابط المحتوى محل الحظر لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإزالته ومنع إعادة تداوله على المنصات الرقمية، مؤكدًا أهمية التزام المواطنين بعدم تداول هذا المحتوى حفاظًا على الصحة العامة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت إغلاق وتشميع مركز “منة فيت سيشن” لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد - أول شارع الشيخ زايد - ميدان الريدى بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ضبط منتحلة صفة طبيب تدير المنشأة بصورة غير قانونية وبمخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.

‎جاء ذلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالجيزة وبالتنسيق مع شرطة التموين بوزارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة ومواجهة التجاوزات والنصب باسم الطب.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة الرقابية أسفرت عن ضبط فتاة حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، تنتحل صفة طبيب وتدير المركز وتقوم بالكشف الطبي على المرضى.

وأوضح أن المضبوطة تدير قناة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي تضم آلاف المتابعين، وتستغلها في نشر محتوى طبي مضلل وخطير، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء سبق وأدانت مزاعمها الطبية حول مسببات نزيف الرحم، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة العلمية.