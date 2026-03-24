يعد السرطان من أخطر الأمراض التي يمكن علاجها بنجاح عند تشخيصها مبكرا.

علامتان مزعجتان أثناء النوم تكشفان عن حالة مرضية خطيرة.. ما هما؟

إذا كنت تعاني من هذه المشكلات المتكررة وغير المبررة أثناء النوم، فقد تكون مؤشرات تحذيرية على الإصابة بالسرطان.

أكدت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن الأرق والتعرق الليلي الشديد قد يكونان مؤشرين محتملين للمرض، ومع ذلك، العديد من الأشخاص يعانون من هذه الأعراض دون الإصابة بالسرطان، إذ تنجم عن أسباب أخرى متنوعة، وفقا لـ "webmd".

ما هو الأرق؟ وما هي أسبابه؟



الأرق المزمن يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية والمناعة، ومن أسبابه الشائعة ما يلي:

التوتر والقلق

اضطراب الهرمونات

نمط الحياة الخامل

قضاء وقت طويل أمام شاشة الهاتف أو التلفزيون

الإفراط في تناول الكافيين

الحالات الطبية الكامنة



لماذا يعد الأرق المستمر علامة تستدعي الانتباه؟



ومع ذلك، فإن الأرق المستمر غير المبرر، وخاصة عندما يقترن بأعراض أخرى غير عادية يستدعي زيارة الطبيب فورا.



ما خطورة التعرق الليلي؟



يشير التعرق الليلي إلى نوبات متكررة من التعرق الغزير الذي يبلل الملابس أو الفراش، وتشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

العدوى أو الحمى

التغيرات الهرمونية مثل انقطاع الطمث

بعض الأدوية

القلق والتوتر

لكن في بعض الحالات، قد يرتبط التعرق الليلي المستمر بحالات أكثر خطورة.



متى تشير العلامات إلى الإصابة بالسرطان؟



الأرق والتعرق الليلي وحدهما لا يعنيان الإصابة بالسرطان، ومع ذلك، عندما تظهر هذه الأعراض معا وتستمر، فقد تكون مرتبطة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم.

ويمكن أن تؤدي هذه السرطانات إلى ظهور أعراض جهازية بسبب تغيرات في الجهاز المناعي والالتهاب.



علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها.. ما هي؟



إذا كان الأرق والتعرق الليلي مصحوبين بأي من الأعراض التالية، فمن المهم استشارة الطبيب فورا، وتشمل مايلي:

فقدان الوزن غير المبرر

التعب المستمر

الحمى دون عدوى

تضخم الغدد الليمفاوية

فقدان الشهية

