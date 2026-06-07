القدمين من أكثر أجزاء الجسم التي قد تُظهر مبكرا بعض التغيرات المرتبطة بمرض السكري، حيث يمكن أن تنعكس اضطرابات سكر الدم على الأعصاب والدورة الدموية فيهما، لذلك فإن الانتباه لأي أعراض غير طبيعية في القدمين قد يساعد على الاكتشاف المبكر للمرض أو تجنب مضاعفاته.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إليك أبرز علامات في القدمين قد تكشف إصابتك بمرض السكري،

فقدان الإحساس بالجروح في ا لقدمين

يؤدي اعتلال الأعصاب الناتج عن السكري إلى الشعور بالخدر أو الوخز أو الألم في القدمين، ما قد يجعل المريض غير قادر على ملاحظة وجود جروح أو بثور.

لماذا يصبح مرضى السكري أكثر عرضة للعدوى؟

مرضى السكري أكثر عرضة لالتهابات الجلد بسبب ضعف جهاز المناعة، وقد تتحول الجروح البسيطة إلى مصدر عدوى يصعب السيطرة عليها إذا لم تُعالج بشكل سريع.

تأخر التئام الجروح في القدمين لدى مريض السكري

يتسبب السكري في تلف الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى الأطراف، ما قد يؤدي إلى بطء عملية التئام الجروح في القدمين، ومع استمرار ارتفاع السكر في الدم، تزداد صعوبة الشفاء وتتحول الإصابات إلى قرح مزمنة.

ما هي قرح القدم السكرية ولماذا تعتبر خطيرة؟

قرح القدم السكرية من أكثر المضاعفات شيوعا لدى مرضى السكري، وتحدث نتيجة ضعف الدورة الدموية وبطء التئام الجروح، إضافة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي يساعد على نمو البكتيريا ويعيق عملية الشفاء.

وتصيب هذه القرح نسبة كبيرة من المرضى، وغالبا ما تظهر في مناطق الضغط أو الاحتكاك داخل الحذاء، وفي حال عدم علاجها بشكل مبكر، قد تتفاقم وتتحول إلى مضاعفات خطيرة قد تصل في الحالات المتقدمة إلى البتر.

ما هي مضاعفات أمراض القدم المرتبطة بمرض السكري؟

وفقا لموقع "clevelandclinic"، الغرغرينا وقدم شاركوت من أخطر المضاعفات التي قد تصيب القدم لدى مرضى السكري، وقد تحدث نتيجة إهمال علاج الالتهابات أو الجروح في وقت مبكر.

الغرغرينا حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الجسم، ما قد يؤدي إلى موت الأنسجة في تلك المنطقة.

وتشمل أعراض الغرغرينا عددا من العلامات التحذيرية، أبرزها:

تغير لون الجلد من الأحمر إلى البني، ثم إلى الأرجواني أو الأسود.

تورم في الجلد.

ألم شديد أو فقدان الإحساس في المنطقة المصابة.

برودة الجلد عند اللمس.

صدور صوت طقطقة عند الضغط على الجلد.

قروح أو بثور تفرز دما أو صديدا ذا رائحة كريهة.

قشعريرة.

تسارع في التنفس ومعدل ضربات القلب.

حمى.

فقدان الشهية.

عادات يومية للعناية بالقدمين

فحص القدمين يوميا لاكتشاف أي تغيرات.

غسلها وتجفيفها جيدا.

ترطيب الجلد مع تجنب المنطقة بين الأصابع.

ارتداء أحذية مريحة وناعمة.

تجنب المشي حافيا.

قص الأظافر بشكل مستقيم.

تغيير الجوارب يوميا.

طرق الوقاية من مضاعفات مرض السكري

يساعد الالتزام بنمط حياة صحي في تقليل مخاطر مضاعفات القدم، ويشمل ذلك:

ضبط مستويات السكر في الدم.

الإقلاع عن التدخين لتحسين الدورة الدموية.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة المشي اليومي.

ضبط ضغط الدم والكوليسترول.

إجراء فحوصات دورية للقدمين كل 3 إلى 6 أشهر.

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