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فيديو: سائق يوقف سيارة إسعاف تحمل مريضًا ويمنعها من المرور بعد حادث مروري

كتب : صابر المحلاوي

04:37 م 07/06/2026
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    سائق يوقف سيارة إسعاف (2)
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تفحص أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداولًا لسائق ميكروباص استوقف سيارة إسعاف تحمل مريضًا ومنعها من المرور أمام مستشفى النيل بشبرا الخيمة، للتشاجر مع قائدها بسبب حادث مروري.

سائق يوقف سيارة إسعاف تحمل مريضًا ويمنعها من المرور

ويُظهر الفيديو المتداول قيام سائق الميكروباص بمنع سيارة الإسعاف من استكمال طريقها على خلفية حادث مروري بين الطرفين، تطور إلى مشادة ومحاولة للتشاجر مع قائد سيارة الإسعاف.

وقال سائق سيارة الإسعاف إنه اصطدم بالميكروباص من الخلف بعدما توقف فجأة، ونظرًا لأنه كان يحمل حالة مريض داخل السيارة، لم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب، فاصطدم بالميكروباص من الخلف، وأضاف أن سائق الميكروباص قام بإيقافه رغم إبلاغه بأن لديه حالة مريض يجب نقلها إلى المستشفى.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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