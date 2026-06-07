يعد النوم أحد العوامل الأساسية للحفاظ على الصحة العامة، إذ يؤدي دورا مهما في العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم، فهو يسهم في تعزيز النمو، ودعم وظائف الجهاز المناعي، وتحسين الأداء البدني والذهني، ومع ذلك، يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من اضطرابات النوم، مما قد يؤثر سلبا في جودة الحياة والصحة العامة.

وهناك أطعمة ومشروبات معينة قد تساعد على تحسين جودة النوم، نستعرضها لكم، وفقا لصحيفة "التلجراف" البريطانية.

الكيوي

تعتبر فاكهة الكيوي من بين الأطعمة التي تساعد على النوم الصحي وتقليل اضطرابات النوم، وذلك بفضل محتواها على العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الألياف ومضادات الأكسدة ومركبات تساعد على تنظيم النوم.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز الكيوي بانخفاض نسب السكر مقارنة ببعض البدائل الأخرى، مما يجعلها خيارا غذائيا صحيا لدعم النوم الجيد وتحسين الصحة العامة.

الجبن ومنتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان على أحماض أمينية تردي دورا في مساعدة الجسم على إنتاج مواد مرتبطة بالاسترخاء وتعزيز النوم.

ومن الأفضل تناول كمية معتدلة من الجبن أو الزبادي مع مصدر غني بالحبوب الكاملة أو الشوفان، إذ يسهم هذا المزيج في تحسين امتصاص العناصر الغذائية التي تدعم النوم الصحي.

كما أن الجمع بين البروتينات من الألبان والكربوهيدرات المعقدة من الحبوب يعزز إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن الاسترخاء وتنظيم دورات النوم، مما يساهم في تحسين جودته ومدته بشكل طبيعي.

الشوكولاتة الداكنة

تعد الشوكولاتة الداكنة مصدرا جيدا للمغنيسيوم، وهو معدن يرتبط بدعم الاسترخاء والمساعدة في تقليل التوتر.

ونقص المغنيسيوم قد يكون مرتبطا باضطرابات النوم لدى بعض الأشخاص، مما يجعل الحصول على كميات كافية منه عاملًا مساعدًا في تحسين جودة النوم على المدى الطويل.

ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي أيضا على نسبة من الكافيين، وهو ما قد يؤثر سلبا في النوم.

المكسرات

تعد المكسرات من المصادر الغذائية الغنية بالأحماض الأمينية المرتبطة بإنتاج هرمون النوم، مثل التربتوفان.

لذا، ينصح بتناول كمية صغيرة منها قبل النوم بعدة ساعات، ويفضل دمجها مع خبز الحبوب الكاملة أو المقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة، إذ يساعد هذا المزيج الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل وتعزيز إنتاج النواقل العصبية المرتبطة بالاسترخاء والنوم.

ومع ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من المكسرات في وقت متأخر قد يؤدي إلى الشعور بالامتلاء أو اضطرابات في الهضم، مما قد يؤثر سلبًا على جودة النوم ومدته.

عصير الكرز

يعد عصير الكرز من المشروبات التي ارتبطت بتحسين جودة النوم، وذلك لاحتوائه على مركبات تساعد الجسم على إنتاج هرمون النوم.

كما أن تناوله قد يسهم في تقليل أعراض الأرق وتحسين مدة النوم وكفاءته لدى بعض الأشخاص.

كما يتميز عصير الكرز باحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم الصحة العامة.

الحليب الدافئ

الحليب الدافئ يساعد على الشعور بالاسترخاء قبل النوم، ويمنح الجسم شعورًا بالراحة والطمأنينة، ويعزز القدرة على الاستغراق في النوم.

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