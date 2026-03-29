الألم غير المعتاد في الكتف الأيمن قد يشير إلى الإصابة بسرطان الكبد في مراحله المبكرة.

وقد يكون هذا الألم متقطعا لكنه عادة ما يصيب الكتف فقط، بينما يبقى الذراع سليما.

كشف الدكتور جيري كوبس طبيب الأورام البريطاني إن أعراض سرطان الكبد تكون خفية للغاية، ولهذا السبب غالبا ما يتجاهلها الأشخاص، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لماذا يشعر المريض بألم في الكتف بدل البطن؟

يتسبب سرطان الكبد أحيانا الألم المحال أو الوهمي، حيث يشعر المريض بعدم الراحة في الكتف بدلا من البطن، ويحدث هذا لأن الكبد يقع بالقرب من الأعصاب المتصلة بالكتف، لذا يمكن الشعور بالتهيج في أماكن أخرى من الجسم.

ما هي العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان الكبد؟

اليرقان

فقدان الشهية

إنقاص الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب

الإنفلونزا

وجود كتلة في الجانب الأيمن من البطن

ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن

ألم في الكتف الأيمن

أعراض عسر الهضم

انتفاخ البطن

ما هو اليرقان وكف يؤثر على صحة الكبد؟

قد يكون اليرقان مؤشرا على وجود خلل في الكبد، فهو يسبب اصفرار الجلد وبياض العينين نتيجة تراكم البيليروبين.

ورغم شيوعه عند حديثي الولادة وإمكانية زواله تلقائيا، إلا أنه يستدعي عناية طبية فورية لدى البالغين.

هل وجود كتلة في البطن يعني دائما الإصابة بسرطان الكبد؟

لذا يجب على أي شخص يلاحظ وجود كتلة في البطن أو فقد كمية كبيرة من الوزن دون محاولة أو يعاني من أعراض سرطان الكبد استشارة الطبيب فورا.

كما أن العديد من هذه الأعراض شائعة جدا وتنتج عن حالات مرضية مختلفة، لكن لا يعني وجودها بالضرورة الإصابة بسرطان الكبد، لذا من المهم استشارة الطبيب.

ما هي العوامل التي تسبب الإصابة بسرطان الكبد؟

هناك عدد من عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بما في ذلك الإصابة بفيروس التهاب الكبد، والإفراط في تناول الكحول، وزيادة الوزن، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

