أحيانا قد تكون اللحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك دون أن نلاحظ ذلك بسهولة، لكن هناك علامات تظهر أثناء السلق تكشف ذلك بوضوح، لذلك يجب الانتباه لها.

كشف الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" عن العلامات التي تظهر أثناء السلق تدل على فساد اللحم.

-قد يلاحظ البعض ظهور رائحة نفاذة أو كريهة عند سلق اللحم، خصوصا إذا كانت مشابهة لرائحة التعفن أو الأمونيا

-ظهور رغوة داكنة أثناء سلق اللحم من العلامات التي تستدعي الانتباه، خاصة إذا كانت تختلف عن الرغوة البيضاء الطبيعية الناتجة عن تسرب بعض البروتينات إلى ماء السلق.

-تغير لون الشوربة للرمادي الغامق أو الأخضر بدل اللون الطبيعي الفاتح.

-بقاء ملمس اللحوم لزجا أو تفتتها بشكل غير معتاد أثناء الطهي من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى تدهور جودتها أو فسادها.

-ظهور بقع خضراء أو سوداء على سطح اللحوم من العلامات التحذيرية الخطيرة التي تشير إلى فسادها.

هل الرائحة مؤشر رئيسي على فساد اللحوم؟

تعد الرائحة من أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها على فساد اللحوم، سواء قبل الطهي أو أثناء السلق، لذا يجب تجنب تناولها والتخلص منها فورا، لأن استهلاك اللحوم الفاسدة قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي ومضاعفات صحية أخرى.