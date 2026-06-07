تناول الفول والبصل بشكل يومي قد يحمل مجموعة من الفوائد الصحية، إلا أن تأثيره يختلف من شخص لآخر وفقا للحالة الصحية وطريقة التحضير والكمية المتناولة، حسبما أكد الدكتور أحمد صلاح خبير التغذية العلاجية.

فوائد تناول الفول والبصل بشكل يومي

وأوضح صلاح في تصريحات لمصراوي، أن تناول الفول والبصل بشكل يومي قد يحمل فوائد عديدة للجسم، إلا أن الأمر يختلف من شخص لآخر بحسب حالته الصحية وطريقة تناولهما.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الفول يعد مصدرا غنيا بالبروتين النباتي والألياف الغذائية، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

الفول يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي

وأضاف أن الفول يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ودعم حركة الأمعاء، كما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بصورة أكثر استقرارا عند تناوله باعتدال.

وأشار إلى أن البصل يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي على مركبات قد تساهم في دعم جهاز المناعة وحماية الجسم من العديد من الأمراض.

وأكد أن تناول البصل الطازج بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار لدى بعض الأشخاص.

وحذر من أن الإفراط في تناول الفول والبصل يوميا قد يسبب بعض المشكلات الصحية لدى فئات معينة، خاصة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القولون العصبي أو مشكلات الجهاز الهضمي.

وأوضح أن هذه الأطعمة قد تؤدي إلى زيادة الغازات والانتفاخ والشعور بعدم الراحة في البطن لدى بعض الأشخاص، كما قد تسبب حرقة المعدة أو تهيج الجهاز الهضمي عند الإفراط في تناولها.

واختتم صلاح حديثه بأن الفول والبصل من الأطعمة الصحية والمفيدة عند تناولهما باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن، مشددا على ضرورة الانتباه لأي أعراض مزعجة تظهر بعد تناولهما بشكل متكرر.