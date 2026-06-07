هل تنقل بي إن سبورت المباريات العربية مجانا في كأس العالم 2026؟

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الأحوال الجوية تربك حسابات مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟

مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026، تزايدت عمليات البحث من جانب الجماهير العربية حول القنوات الناقلة للبطولة، خاصة بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم نقل مباريات المنتخبات العربية ومباراة الافتتاح بشكل مجاني.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من الفترة 11 يونيو الجاري وحتى 17 يوليو.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ما حقيقة بث مباريات كأس العالم مجانًا؟

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بأن شبكة "بي إن سبورت" ستقوم بنقل مباراة افتتاح كأس العالم بين المكسيك وجنوب أفريقيا مجانًا، بالإضافة إلى جميع مباريات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

إلا أن مراجعة الحسابات الرسمية للشبكة عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تكشف عن أي إعلان رسمي يؤكد هذه الأنباء أو يشير إلى إذاعة مباريات البطولة بشكل مجاني حتى الآن.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2026

تُعد شبكة "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك حقوق بث جميع مباريات البطولة داخل المنطقة.

وبناءً على المعطيات الحالية، فإن مباريات كأس العالم 2026 ستُبث عبر القنوات المشفرة التابعة للشبكة، في انتظار أي قرارات أو إعلانات رسمية قد تصدر لاحقًا بشأن تخصيص بعض المباريات للبث المفتوح.

انتظار الإعلان الرسمي

وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من شبكة بي إن سبورت بشأن نقل مباريات المنتخبات العربية أو مباراة الافتتاح مجانًا خلال بطولة كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا، 15 يونيو 2026، وتقام المباراة بمدينة سياتل الأمريكية، ويأتي موعد المباراة: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ونيوزيلندا، 22 يونيو 2026، وتقام المباراة بمدينة فانكوفر الكندية وموعدها الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مصر وإيران، يوم 27 يونيو 2026، بمدينة سياتل الأمريكية، وتقام المباراة الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

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