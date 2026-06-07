مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:00

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

الأرجنتين

2 0
03:00

هندوراس

مباريات ودية - منتخبات

مصر

1 2
01:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

هل تنقل بي إن سبورت المباريات العربية مجانا في كأس العالم 2026؟

كتب : محمد خيري

03:45 م 07/06/2026 تعديل في 04:55 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كأس العالم
  • عرض 9 صورة
    قنوات بي إن سبورتس
  • عرض 9 صورة
    افتتاح كأس العالم (1)
  • عرض 9 صورة
    حفل جديد قبل مباريات كأس العالم 2026 (2)
  • عرض 9 صورة
    حفل جديد قبل مباريات كأس العالم 2026 (3)
  • عرض 9 صورة
    حفل جديد قبل مباريات كأس العالم 2026 (1)
  • عرض 9 صورة
    كأس العالم
  • عرض 9 صورة
    كأس العالم 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026، تزايدت عمليات البحث من جانب الجماهير العربية حول القنوات الناقلة للبطولة، خاصة بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم نقل مباريات المنتخبات العربية ومباراة الافتتاح بشكل مجاني.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من الفترة 11 يونيو الجاري وحتى 17 يوليو.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ما حقيقة بث مباريات كأس العالم مجانًا؟

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بأن شبكة "بي إن سبورت" ستقوم بنقل مباراة افتتاح كأس العالم بين المكسيك وجنوب أفريقيا مجانًا، بالإضافة إلى جميع مباريات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

إلا أن مراجعة الحسابات الرسمية للشبكة عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تكشف عن أي إعلان رسمي يؤكد هذه الأنباء أو يشير إلى إذاعة مباريات البطولة بشكل مجاني حتى الآن.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2026

تُعد شبكة "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك حقوق بث جميع مباريات البطولة داخل المنطقة.

وبناءً على المعطيات الحالية، فإن مباريات كأس العالم 2026 ستُبث عبر القنوات المشفرة التابعة للشبكة، في انتظار أي قرارات أو إعلانات رسمية قد تصدر لاحقًا بشأن تخصيص بعض المباريات للبث المفتوح.

انتظار الإعلان الرسمي

وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من شبكة بي إن سبورت بشأن نقل مباريات المنتخبات العربية أو مباراة الافتتاح مجانًا خلال بطولة كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا، 15 يونيو 2026، وتقام المباراة بمدينة سياتل الأمريكية، ويأتي موعد المباراة: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ونيوزيلندا، 22 يونيو 2026، وتقام المباراة بمدينة فانكوفر الكندية وموعدها الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مصر وإيران، يوم 27 يونيو 2026، بمدينة سياتل الأمريكية، وتقام المباراة الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضا:

لقطة لم تذاع.. مشجع يقتحم مباراة مصر والبرازيل وتم القبض عليه

بينهم زيزو.. كيف يستفيد الزمالك من كأس العالم 2026؟

انفراجة لجمهور الزمالك.. تطورات جديدة بشأن القرار التأديبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 بي إن سبورتس منتخب مصر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الأهلي يفتح باب الرحيل النهائي أمام محمد شريف
رياضة محلية

الأهلي يفتح باب الرحيل النهائي أمام محمد شريف
المرحلة النهائية.. بعثة مصر تتجه إلى واشنطن استعدادا لمواجهة بلجيكا
رياضة محلية

المرحلة النهائية.. بعثة مصر تتجه إلى واشنطن استعدادا لمواجهة بلجيكا
"طبيبة بليسانس حقوق".. التحقيق مع مالكة "منة فيت سيشن" للاستشارات الغذائية
حوادث وقضايا

"طبيبة بليسانس حقوق".. التحقيق مع مالكة "منة فيت سيشن" للاستشارات الغذائية
مهرجان الجونة السينمائي يطلق سيني جونة مسلسلات لتطوير المشاريع العربية
مسرح و تليفزيون

مهرجان الجونة السينمائي يطلق سيني جونة مسلسلات لتطوير المشاريع العربية
في حضور أبوريدة.. تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع مسؤول كاف
رياضة محلية

في حضور أبوريدة.. تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع مسؤول كاف

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية