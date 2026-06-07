يؤدي نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية في الجسم إلى ظهور مجموعة من العلامات التي قد تبدو بسيطة في بدايتها، لكنها في الواقع قد تعكس وجود خلل غذائي يحتاج إلى الانتباه، حيث يساعد الاكتشاف المبكر لهذه الإشارات على تجنب مضاعفات صحية لاحقة.

ووفقا لموقع "Healthline"، هناك عدد من العلامات الشائعة التي قد تشير إلى نقص بعض الفيتامينات المهمة في الجسم.

1- هشاشة الأظافر وتساقط الشعر

إذا لاحظت أن أظافرك أصبحت ضعيفة وسهلة التكسر أو أن شعرك يتساقط بمعدل أكبر من المعتاد، فقد يكون ذلك مرتبطا بنقص بعض الفيتامينات، خاصة البيوتين (فيتامين B7).

ويلعب هذا الفيتامين دورا مهما في دعم صحة الشعر والأظافر، كما أن نقص بعض العناصر الغذائية الأخرى قد يؤثر على قوتهما ومظهرهما.

2- تقرحات الفم وتشقق زوايا الشفاه

ظهور تقرحات متكررة داخل الفم أو تشققات مؤلمة في زوايا الشفاه قد يكون علامة على نقص بعض فيتامينات مجموعة B أو الحديد. وهذه المشكلات قد ترتبط بانخفاض مستويات فيتامينات B1 وB2 وB6، ما يجعلها من العلامات التي تستحق المتابعة الطبية إذا استمرت لفترات طويلة.

3- الإرهاق المستمر والشعور بالتعب

الشعور بالإجهاد طوال الوقت رغم الحصول على ساعات كافية من النوم قد يكون أكثر من مجرد ضغط يومي. فالإرهاق المزمن يعد من الأعراض الشائعة لنقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين B12 وفيتامين C، كما قد يظهر مع بعض حالات فقر الدم المرتبطة بسوء التغذية.

4- شحوب البشرة والتنميل في الأطراف

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى مجموعة من الأعراض الواضحة، أبرزها شحوب لون البشرة والشعور بتنميل أو وخز في اليدين والقدمين ويحدث ذلك نتيجة تأثر إنتاج خلايا الدم الحمراء ووظائف الأعصاب، ما يجعل هذه العلامات من المؤشرات المهمة التي لا ينبغي تجاهلها.

5- آلام العضلات والعظام المتكررة

قد يكون الألم المتكرر في العضلات أو العظام، خاصة دون سبب واضح، مؤشرا على نقص فيتامين D، ويعد هذا الفيتامين ضروريا للحفاظ على قوة العظام والعضلات، وقد يؤدي انخفاض مستوياته لفترات طويلة إلى الشعور بالإرهاق وضعف العضلات وزيادة احتمالات الكسور.