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الأهلي يفتح باب الرحيل النهائي أمام محمد شريف

كتب : رمضان حسن

04:40 م 07/06/2026
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    محمد شريف

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فتح النادي الأهلي، الباب أمام رحيل محمد شريف مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمر شريف بحالة نفسية سيئة في الوقت الحالي بسبب تراجع مستواه بشكل كبير منذ انضمامه للفريق علي الرغم من حصوله علي فرص المشاركة أساسيًا في عدد من مباريات الأهلي في الموسم المنقضي.

ويرتبط مهاجم الأهلي بعقد مع الفريق لمدة 4 مواسم لكنه يري أن وجوده في النادي أصبح عبئًا علي الجماهير الغاضبة منه ويشعر أن التوفيق لا يحالفه وبالتالي يريد الرحيل إما بفسخ عقده أو الانتقال لناد آخر بنظام البيع وهذه الرغبة تتلاقي مع المسئولين في القلعة الحمراء.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"مصراوي" أن مسئولو النادي لديهم رغبة قوية في عدم استمرار محمد شريف في الموسم المقبل ومنحه فرصة الخروج إما للإعارة أو حتى البيع النهائي.

ويملك محمد شريف عدة عروض من الدوري المصري للرحيل عن فريق الأهلي منها زد وسيراميكا.

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الاهلي محمد شريف اخبار الاهلي

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