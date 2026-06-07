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إصابة 6 بينهم 3 أطفال في هجوم كلب ضال بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

04:41 م 07/06/2026

كلب ضال - أرشيفية

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ُصيب 6 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، اليوم، إثر تعرضهم لعقر كلب ضال بقرية النصيرات التابعة لمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين وحالاتهم

وتبين من الفحص إصابة كل من: سليمان ا. (46 عامًا) بعقر في اليد اليسرى، مكاري ص. (10 أعوام) بعقر في اليد اليسرى، كيرلس م. (29 عامًا) بعقر في اليد اليسرى، مكاريوس س. (11 عامًا) بعقر في الفخذ الأيسر، مخائيل ش. (10 أعوام) بعقر في الساق اليسرى، فوزية ن. (58 عامًا) بعقر بمنطقة البطن.
تحويل طفل لاستكمال العلاج

وجرى إعطاء الطفل مكاري ص. اللقاح المضاد للسعار، قبل تحويله إلى مستشفى أخميم المركزي لاستكمال العلاج والحصول على المصل اللازم، فيما تلقى باقي المصابين الرعاية الطبية والإجراءات الوقائية المقررة.

التحقيق في الواقعة

جرى إخطار اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، بالواقعة، كما جرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سوهاج الكلاب الضالة مستشفى

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