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أغلق منتخب مصر صفحة المواجهة الودية أمام منتخب البرازيل، والتي أقيمت فجر اليوم بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن الاستعدادات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت ظهورًا جيدًا للفراعنة، فيما سجل مصطفى زيكو هدف مصر الوحيد خلال اللقاء.

التوجه إلى واشنطن

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر خلال الساعات المقبلة مدينة كليفلاند متجهة إلى ولاية واشنطن، وتحديدًا مدينة سبوكان، التي ستستضيف معسكر الفراعنة خلال الأيام المقبلة استعدادًا لخوض أولى مبارياتهم في كأس العالم.

وتسافر البعثة على متن طائرة خاصة، في رحلة تستغرق عدة ساعات، ضمن البرنامج الذي أعده الجهاز الفني لتوفير أفضل أجواء الإعداد قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

الاستعداد لمواجهة بلجيكا

ويبدأ المنتخب الوطني فور وصوله إلى سبوكان تنفيذ المرحلة الأخيرة من التحضيرات لمواجهة منتخب بلجيكا، المقرر إقامتها يوم 15 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استغلال الأيام المتبقية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواجهة المرتقبة، التي تمثل خطوة مهمة في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى الدور التالي.

الدرندلي يترأس البعثة

ويتولى خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئاسة بعثة المنتخب الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتابع كافة الترتيبات الخاصة بإقامة وتحركات الفريق خلال فترة المشاركة في المونديال.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مشاركة تاريخية وبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

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