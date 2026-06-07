مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:00

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

الأرجنتين

2 0
03:00

هندوراس

مباريات ودية - منتخبات

مصر

1 2
01:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

المرحلة النهائية.. بعثة مصر تتجه إلى واشنطن استعدادا لمواجهة بلجيكا

كتب : محمد خيري

04:23 م 07/06/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر (13)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر (7)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر (6)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر (11)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر (9)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر (8)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أغلق منتخب مصر صفحة المواجهة الودية أمام منتخب البرازيل، والتي أقيمت فجر اليوم بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن الاستعدادات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت ظهورًا جيدًا للفراعنة، فيما سجل مصطفى زيكو هدف مصر الوحيد خلال اللقاء.

التوجه إلى واشنطن

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر خلال الساعات المقبلة مدينة كليفلاند متجهة إلى ولاية واشنطن، وتحديدًا مدينة سبوكان، التي ستستضيف معسكر الفراعنة خلال الأيام المقبلة استعدادًا لخوض أولى مبارياتهم في كأس العالم.

وتسافر البعثة على متن طائرة خاصة، في رحلة تستغرق عدة ساعات، ضمن البرنامج الذي أعده الجهاز الفني لتوفير أفضل أجواء الإعداد قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

الاستعداد لمواجهة بلجيكا

ويبدأ المنتخب الوطني فور وصوله إلى سبوكان تنفيذ المرحلة الأخيرة من التحضيرات لمواجهة منتخب بلجيكا، المقرر إقامتها يوم 15 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استغلال الأيام المتبقية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواجهة المرتقبة، التي تمثل خطوة مهمة في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى الدور التالي.

الدرندلي يترأس البعثة

ويتولى خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئاسة بعثة المنتخب الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتابع كافة الترتيبات الخاصة بإقامة وتحركات الفريق خلال فترة المشاركة في المونديال.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مشاركة تاريخية وبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

اقرأ أيضا:

أليسون يفاجئ شوبير بهذا الطلب بعد مباراة مصر والبرازيل (فيديو)

تراجع منتخب مصر في تصنيف فيفا بعد الخسارة من البرازيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم البرازيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"نشر مواد إباحية".. تفاصيل اتهام جديد يطارد ديلان بولات بعد مقتل حارس
زووم

"نشر مواد إباحية".. تفاصيل اتهام جديد يطارد ديلان بولات بعد مقتل حارس
في ذكرى ميلاده.. لماذا استقال محمود مرسي من إذاعة BBC على الهواء؟
زووم

في ذكرى ميلاده.. لماذا استقال محمود مرسي من إذاعة BBC على الهواء؟
في حضور أبوريدة.. تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع مسؤول كاف
رياضة محلية

في حضور أبوريدة.. تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع مسؤول كاف
محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية
حوادث وقضايا

محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية
فورثنيج الصينية تخفض أسعار عدد من سياراتها في مصر حتى 200 ألف جنيه
أخبار السيارات

فورثنيج الصينية تخفض أسعار عدد من سياراتها في مصر حتى 200 ألف جنيه

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية