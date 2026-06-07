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حرقة العين المتكررة بعد ساعات العمل علامة قد تكشف عن مشكلة في صحتك

كتب : شيماء مرسي

04:00 م 07/06/2026

ألم العين

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غالبا ما يتجاهل البعض الشعور بالحرقة في العينين في نهاية يوم عمل طويل، ويعتبرونه مجرد إرهاق، لكنه قد يكون إشارة من الجسم إلى وجود مشكلة صحية كامنة في العين.

أسباب الشعور بالحرقة في العينين

كشفت طبيبة العيون الهندية جاريما تشودري أن أحد أهم العوامل المساهمة في ذلك هو تأثير استخدام الشاشات على نمط رمش العين الطبيعي.

وقد يؤدي النظر في الشاشة لساعات إلى انخفاض ​​معدل رمش العين، فالرمش هو ما يحافظ على ترطيب العين، لذا عندما تتوقف عن القيام به بنفس الوتيرة، تتوقف الدموع عن الانتشار بالتساوي على سطح العين.

قد يؤدي انخفاض ترطيب العين إلى جفافها وتهيجها وثقلها، ويلاحظ الكثيرون تفاقم الأعراض مع مرور اليوم، خاصة بعد فترات طويلة من العمل المتواصل.

ومع مرور الوقت، تسهم هذه العوامل في إجهاد العين الرقمي، وهي حالة مرتبطة بالتعرض المطول للشاشات، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

حرقة العينين قد تكون علامة على جفاف العين

حرقة العينين قد تكون مرتبطة بمتلازمة جفاف العين، وهي حالة لا تنتج فيها العينان كمية كافية من الدموع أو تتبخر الدموع بسرعة كبيرة.

ويمكن أن يؤدي تكييف الهواء والغبار والتلوث وعدم شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم إلى تفاقم الحالة.

قاعدة 20-20-20 لتقليل إجهاد العين

يمكن لبعض التعديلات البسيطة في العادات اليومية أن تحدث فرقا كبيرا في الحفاظ على صحة العين والحد من إجهادها.

ومن أكثر الاستراتيجيات الموصى بها قاعدة 20-20-20، والتي تنص على أن ينظر الشخص كل 20 دقيقة إلى جسم يبعد عنه ما يقارب 6 أمتار لمدة 20 ثانية.

وتساعد هذه الممارسة البسيطة على إراحة عضلات العين وتقليل الإجهاد الناتج عن التركيز المستمر لفترات طويلة، خاصة أثناء العمل أمام الشاشات أو أداء المهام التي تتطلب تركيزا بصريا متواصلا.

نصائح لتقليل إجهاد العين أثناء العمل أمام الشاشات

كما ينصح بالحرص على الرمش بشكل متكرر، إذ يغفل الكثيرون عن قلة رمش العين أثناء التركيز على الشاشة، مما يزيد من جفاف العين والشعور بالحرقة.

وأيضا ضبط سطوع الشاشة بما يتناسب مع الإضاءة المحيطة، والحفاظ على مسافة مشاهدة مريحة، وشرب كمية كافية من الماء خلال اليوم، وهذه الإجراءات البسيطة تسهم في تخفيف الشعور بعدم الراحة وتحافظ على صحة العين على المدى الطويل.

بالرغم من أن الشعور بالتهيج بين الحين والآخر بعد يوم عمل شاق أمر شائع، إلا أنه لا ينبغي تجاهل الأعراض المستمرة.

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