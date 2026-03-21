يعاني الكثير من الناس من صعوبة في التنفس أثناء النوم، مما يسبب الأرق والتعب خلال اليوم، وقد تكون هذه المشاكل ناتجة عن حالات مثل الزكام، الحساسية ، أو حتى اضطرابات أكثر تعقيدًا مثل انقطاع النفس أثناء النوم، ومن الأمور التي قد تساعد في تخفيف هذه الأعراض هي طريقة النوم.

وفقًا لـ clevelandclinic إليك أفضل أوضاع النوم و مشاكل التنفس أثناء النوم.

ما أسباب عدم القدرة على التنفس أثناء النوم؟

قد تسبب أي حالة مرضية "سواءً مؤقتة أو مزمنة" صعوبة في التنفس، وتجعل التقاط أنفاسك أثناء النوم أكثر صعوبة.

ويتضمن ذلك وجود شروط مثل:

عدوى الجهاز التنفسي، مثل البرد أو الإنفلونزا أو كوفيد-19 أو الفيروس المخلوي التنفسي

الحساسية

الالتهاب الرئوي "أو الالتهاب الرئوي الماشي "

انحراف الحاجز الأنفي

انقطاع النفس النومي

قصور القلب الاحتقاني

أمراض الرئة، بما في ذلك الربو والسعال المزمن ومرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الكيسي

ما هي أفضل أوضاع النوم لمشاكل التنفس؟

بالنسبة لمعظم من يعانون من مشاكل في التنفس، لن يجدي الاستلقاء على الظهر نفعًا، إذ لا يستطيع الجسم تنظيف مجاري الهواء بسهولة، كما أن النوم على البطن قد يسبب العديد من المشاكل، مثل آلام الظهر والرقبة، للكثيرين.

في معظم الحالات، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس بأن من الأفضل لهم الاستلقاء على جانبهم أو النوم مدعومين.

جرب جانبك

يعد النوم على الجانب أحد أكثر أوضاع النوم راحة وفعالية بالنسبة للعديد من الأشخاص سواء كانوا يعانون من مشاكل في التنفس أم لا.

"يساعد النوم على جانبك العمود الفقري على الحفاظ على وضع محايد، مما قد يعني ضغطًا أقل على ظهرك ورقبتك".

للحصول على محاذاة مثالية، ضع وسادة بين ركبتيك لتخفيف أي ضغط من وزن ساقك العلوية.

يمكن أن يكون النوم على الجانب مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تعاني من مرض تنفسي أو من حالات مثل انحراف الحاجز الأنفي، والذي يمكن أن يسبب احتقانًا مزمنًا.

النوم على الجانب مفيد أيضًا لمن يعانون من الشخير أو انقطاع النفس النومي، ذلك لأن النوم على الظهر يسمح للسانك وحنكك الرخو بالتحرك للخلف باتجاه الحلق، مما يضيق مجرى الهواء، يساعد النوم على الجانب على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس النومي، فإن تعلم النوم على جانبهم يمكن أن يكون بديلاً لاستخدام جهاز "CPAP ".

وتشير إلى أنه "في بعض الأحيان، قد يكون النوم على الجانب طريقة معقولة لعلاج انقطاع النفس النومي الخفيف دون استخدام جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر أو أي علاجات أخرى".

رفع الرأس

على الرغم من أن الاستلقاء على ظهرك قد يجعلك تشعر بضيق في التنفس، إلا أن رفع رأسك يمكن أن يساعدك.

"ينام الكثير من الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الرئة المزمنة بشكل مريح عندما يكون رأسهم مرفوعًا،" لان قد تسبب هذه الحالات تراكم السوائل في رئتيك، وعند الاستلقاء، قد يرتفع هذا السائل إلى رقبتك، كما قد يبدأ بالتجمع ويزيد الضغط على رئتيك، مما يصعب التنفس.

ما هي الطرق التي تمنع مشكلات التنفس أثناء النوم، يمكنك تجربة:

بضع وسائد "أو مناشف ملفوفة" تحت رأسك ورقبتك

النوم على كرسي متكئ

