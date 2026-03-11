يعتاد الكثير من الأشخاص النوم في غرفة ذات إضاءة حتى ولو كانت خافتة، لكنهم ربما لا يعلمون أن تلك العادة قد تتسبب في مخاطر صحية كارثية تصل إلى الإصابة بأمراض القلب.

وفي دراسة حديثة نشرتها مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، حذّر باحثون من أن التعرض للضوء الاصطناعي أثناء النوم ليلًا- ولو ليوم واحد- قد يؤدي إلى ارتفاع في معدل ضربات القلب وزيادة مقاومة الأنسولين.

ويفسر العلماء ذلك بأنه نتيجة مباشرة لتنشيط الجهاز العصبي الودي، وهو ما يؤثر سلبًا على القلب والوظائف الأيضية، وفقا لموقع "ميديكال لايف ستايل".

وتعد هذه الظاهرة شائعة بشكل خاص في المناطق الحضرية والصناعية، حيث تنتشر الإضاءة الصناعية الخارجية والداخلية.

ومع أن الضوء جزء من الحياة الحديثة، إلا أن تعارضه مع إيقاع الجسم الطبيعي قد يؤثر على العديد من الوظائف الحيوية.

وتؤكد الدراسة أن احترام دورة الضوء والظلام ضروري للحفاظ على صحة الإنسان ورفاهيته العامة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين ناموا تحت ضوء الغرفة شهدوا زيادة بنسبة 15% في مقاومة الأنسولين، مقارنة بانخفاض بنسبة 4% في المجموعة الأخرى.

كما انخفضت حساسية الأنسولين بنسبة 16% لدى المجموعة الأولى، ما يعزز فرضية التأثير السلبي للضوء على التوازن الأيضي في الجسم.

وفي ما يتعلق بجودة النوم، لم تسجل الدراسة فرقًا كبيرًا في مدة النوم أو كفاءته بين المجموعتين.

وكشفت التحليلات الدقيقة أن من ناموا في الضوء قضوا وقتًا أطول في مرحلة النوم N2، وأقل في نوم الموجة البطيئة ونوم حركة العين السريعة، وهما المرحلتان المسؤولتان عن الاستشفاء الجسدي والذهني.

أما بالنسبة لنشاط الجهاز العصبي الودي، فقد سجل المشاركون في ظروف الإضاءة المرتفعة ارتفاعًا ملحوظًا في معدل ضربات القلب وانخفاضًا في تقلبه أثناء النوم.

ويشير هذا إلى زيادة في التوازن الودي المبهمي، وهو ما ارتبط بشكل مباشر بارتفاع مقاومة الأنسولين في اليوم التالي.

ورغم أن مستويات الميلاتونين لم تتأثر بشكل ملحوظ، فإن الدراسة خلصت إلى أن الضوء الليلي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة القلب والأيض من خلال الجهاز العصبي.

ويوصي الباحثون بالتقليل من التعرض للضوء أثناء النوم، خصوصًا في المدن، كوسيلة بسيطة وفعالة لتحسين الصحة العامة.



