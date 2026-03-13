يظن كثير من الناس أن الشخير مجرد إزعاج ليلي يمكن تجاهله، لكنه في الواقع قد يكون إشارة تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة إذا صاحبته أعراض محددة.

الشخير المزمن، خاصة عندما يصاحبه انقطاع التنفس أثناء النوم، قد يؤثر على جودة النوم ويزيد خطر الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الأيض.

ووفقا لموقع Express، فإن انقطاع النفس الانسدادي النومي يحدث عندما ينهار المجرى التنفسي جزئيا أو كليا أثناء النوم، ما يؤدي إلى توقف التنفس لثوان معدودة بشكل متكرر، ويضع ضغطا مستمرا على الجسم ويؤثر سلبا على الصحة العامة على المدى الطويل.

ما الفرق بين الشخير العادي والشخير الذي يستدعي القلق؟

يعتبر الشخير العالي والمستمر الذي يتكرر معظم أيام الأسبوع مؤشرا هاما على انقطاع النفس النومي، ويشير الخبير في علاج النوم آرون إم فورمان إلى أن تكرار هذا النوع من الشخير يعكس إجهاد المجرى التنفسي أثناء النوم.

هل الأصوات المفاجئة أثناء النوم خطيرة؟

عند انسداد المجرى التنفسي بالكامل، ينقبض الجسم تلقائيا لاستعادة التنفس، ما ينتج عنه أصوات اختناق أو لهاث أو شخير مفاجئ، ويكون شريك النوم غالبا أول من يلاحظ هذه العلامات قبل المصاب نفسه.

هل الصداع الصباحي مرتبط بالشخير؟

الاستيقاظ بصداع خفيف يختفي خلال ساعة أو ساعتين قد يكون علامة على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم أثناء الليل نتيجة توقف التنفس المتكرر، مما يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

لماذا أشعر بالتعب المستمر رغم النوم الكافي؟

انقطاع النفس النومي يمنع الوصول إلى مراحل النوم العميق الضرورية للراحة والتعافي، فيستيقظ الشخص وكأنه لم ينام أبدا، ما يؤثر على التركيز والمزاج والقدرة على أداء المهام اليومية.

كيف يؤثر على التركيز والذاكرة؟

الأعراض تشمل صعوبة التركيز، النسيان، وضبابية ذهنية، نتيجة التقطع المستمر للنوم العميق الذي يعالج الدماغ المعلومات ويثبت الذاكرة.

هل ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالشخير؟

كل توقف للتنفس أثناء النوم يؤدي إلى ارتفاع هرمونات التوتر في الجسم، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن، خصوصا النوع الذي يصعب السيطرة عليه بالأدوية.

ما المخاطر الصحية لإهمال انقطاع النفس النومي؟

ترك الحالة دون تشخيص قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، السكري من النوع الثاني، واضطرابات التمثيل الغذائي، إذ يشكل انقطاع التنفس المتكرر ضغطا دائما على القلب والأوعية الدموية.

يشدد الخبراء على أهمية التشخيص المبكر لعلاج انقطاع النفس النومي، موضحين أن التدخل السريع يحسن جودة النوم ويحد من المخاطر الصحية الكبرى.

