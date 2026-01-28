الأرصاد: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء، قد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري وبعض مناطق السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الرياح نشطة على بعض المناطق، وقد تكون أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، مع تكون أتربة عالقة على شمال وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، وسيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 29 يناير 2026 وحتى الاثنين 02 فبراير 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، مع طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

