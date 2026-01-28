هروب بعد التصادم.. الداخلية تضبط سائق نقل تسبب في تلفيات بسيارة بالجيزة
كتب : علاء عمران
04:19 م 28/01/2026
المتهم
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة والاصطدام بسيارته، ما أسفر عن حدوث تلفيات بها بمحافظة الجيزة.
وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (سائق – مقيم بالجيزة).
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعرضه للمساءلة القانونية.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.