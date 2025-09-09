5 أعراض تدل على أنك تعاني من نقص فيتامين د

كتبت- أسماء مرسي:

يُعرف فيتامين د بـ"فيتامين الشمس" لأهميته الكبيرة للجسم، بالإضافة إلى دوره الأساسي في تقوية العظام، فإنه يساعد على دعم وظائف المناعة وتحسين الحالة المزاجية. ومع ذلك، قد لا يحصل الكثيرون على كفايتهم منه، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة.

وفقا لموقع "health"، إليكم أبرز العلامات التي تشير إلى انخفاض مستويات فيتامين د في جسمك.

التعب والإرهاق

التعب الدائم والشعور بالضعف العام، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن يكون علامة على نقص فيتامين د.

آلام العظام والمفاصل

نقص فيتامين د يؤثر على امتصاص الكالسيوم، ما يسبب آلاما في العظام والمفاصل ويزيد من خطر الكسور.

كثرة الإصابة بالأمراض

فيتامين د يدعم جهاز المناعة، لذا فإن انخفاض مستوياته يجعلك أكثر عرضة للعدوى ونزلات البرد.

تقلبات المزاج والاكتئاب

يرتبط نقص فيتامين د بتقلبات المزاج وقد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

تساقط الشعر

في بعض الحالات، يمكن أن يكون تساقط الشعر بشكل غير مبرر مؤشرا على نقص هذا الفيتامين المهم.

