5 علامات تنذرك بحصوات الكلى- احذرها

حصوات الكلى من المشكلات الشائعة التي تظهر بشكل مفاجئ وتسبب أعراضا مزعجة وشديدة.

فيما يلي، إليكم العلامات التحذيرية التي تشير إلى إصابتك بحصوات في الكلى، وفقا لموقع "health".

ألم حاد في الظهر والجانب والبطن

الألم الشديد من أولى العلامات التي يعاني منها المصابون بحصى الكلى، ويحدث هذا الألم عندما تتحرك الحصوة داخل الحالب وتسبب انسداده، ما يؤدي إلى ضغط مستمر على الكلى.

ألم أثناء التبول

عند وصول الحصوة إلى النقطة الفاصلة بين الحالب والمثانة، يشعر المريض بـألم أو حرقة عند التبول، كمايصاحب ذلك صعوبة في إخراج البول، خاصة إذا كانت الحصوة كبيرة الحجم وتعيق تدفق البول بشكل طبيعي.

وجود دم في البول

من الأعراض الشائعة ظهور دم في البول، ويتراوح لونه بين الوردي، الأحمر، أو البني الداكن، ويعود ذلك إلى احتكاك الحصوة بجدران الحالب أو الكلى، ما يسبب نزيفا بسيطا داخل الجهاز البولي.

الغثيان والقيء

يرتبط الشعور بالغثيان والقيء بحصوات الكلى لأن الجهاز البولي والجهاز الهضمي يشتركان في نفس الأعصاب، أي خلل أو ضغط في الكلى يؤدي إلى استجابة انعكاسية في المعدة تؤدي إلى التقيؤ.

رائحة كريهة للبول

البول العكر ذو الرائحة الكريهة قد يكون علامة على وجود عدوى في المسالك البولية، أو تفاقم مشكلة الحصوات، لذا يُنصح بزيارة طبيب مختص لتحديد السبب بدقة وبدء العلاج المناسب.

