متى تكون رائحة الجسم الكريهة علامة على هذًا المرض؟

يمكن أن تكون رائحة الجسم الكريهة علامة على مرض السكري، خاصة عندما تكون غير طبيعية ومصحوبة بأعراض أخرى. تحدث هذه الرائحة بشكل خاص عندما لا يتم التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل جيد، healthline.

رائحة الفم أو العرق التي تشبه رائحة الفاكهة

السبب الرئيسي لرائحة الجسم الكريهة المرتبطة بمرض السكري هو حالة تسمى الحماض الكيتوني السكري (DKA).

تحدث هذه الحالة عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، فيلجأ إلى تكسير الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الجلوكوز.

يؤدي تكسير الدهون إلى إنتاج مواد تسمى "الكيتونات"، والتي تتراكم في الدم والبول.

تخرج هذه الكيتونات من الجسم عن طريق العرق والبول والتنفس، مما يسبب رائحة مميزة تشبه رائحة الفاكهة الناضجة أو الحلوى.

متى يجب عليك أن تقلق؟

إذا لاحظت رائحة جسمك أو أنفاسك أصبحت شبيهة بالفاكهة أو حلوة، ورافقتها أعراض أخرى شائعة لمرض السكري، فمن الضروري استشارة الطبيب فوراً.

الأعراض الأخرى التي قد تصاحب هذه الرائحة وتشير إلى السكري:

العطش الشديد والتبول المتكرر

يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق البول، مما يؤدي إلى الجفاف والشعور بالعطش الشديد.

الإرهاق والتعب المستمر

لا تحصل الخلايا على الطاقة الكافية بسبب عدم استخدام الجلوكوز بشكل صحيح.

فقدان الوزن غير المبرر

على الرغم من تناول الطعام بشكل طبيعي، قد يفقد الشخص وزنه.

تشوش الرؤية

يمكن أن يؤثر ارتفاع السكر على الأوعية الدموية في العينين.

بطء التئام الجروح والالتهابات المتكررة

مثل التهابات الجلد واللثة والمسالك البولية.

اقرأ أيضا:

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)