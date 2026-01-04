ماذا يحدث لجسمك عند تناول "الحبة السوداء" يوميا؟

تظهر حبة البركة " الحبة السوداء" بعض الفوائد المحتملة مثل تقوية المناعة وتقليل الالتهابات والحساسية، وقد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان، ورغم استخدامها في علاج الربو والسكري والضغط والأكزيما وغيرها، فإن الدليل العلمي على فعاليتها ما يزال ضعيفًا، ولا توجد أدلة تدعم استخدامها لعلاج كوفيد-19.

حب الشباب

قد يساعد وضع جل يحتوي على خلاصة حبة البركة على الجلد على تحسين حالة حب الشباب،وفقًا لـ webmd

حمى القش

قد يحسن تناول زيت حبة البركة يوميًا عن طريق الفم أعراض الحساسية لدى الأشخاص المصابين بحمى القش.

الربو

تناول حبة البركة عن طريق الفم مع أدوية الربو قد يحسن السعال، والصفير، ووظائف الرئة لدى بعض مرضى الربو، ولكن يبدو أن فعاليته تقتصر على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض شديد في وظائف الرئة قبل العلاج.

مرض رئوي يصعب التنفس ( مرض الانسداد الرئوي المزمن )

يساعد تناول زيت حبة البركة عن طريق الفم على تحسين وظائف الرئة لدى الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن والذين يستخدمون أيضًا أجهزة الاستنشاق الموصوفة طبيًا.

داء السكري

يبدو أن تناول مسحوق حبة البركة أو زيت حبة البركة يوميًا عن طريق الفم يحسن مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

عدوى الجهاز الهضمي التي قد تؤدي إلى قرحة "الملوية البوابية"

قد يساعد تناول مسحوق حبة البركة مع العلاجات التقليدية على التخلص من هذه العدوى.

ارتفاع ضغط الدم

يخفض تناول مسحوق حبة البركة أو زيتها عن طريق الفم ضغط الدم بنسبة ضئيلة لدى البالغين الأصحاء، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان يفيد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.