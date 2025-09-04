لماذا يشيخ الرجال والنساء بشكل مختلف؟ طبيبة تكشف

كشفت الدكتورة إينا ريشيتوفا بالطب الوقائي بالمركز العلمي الروسي للجراحة إن عملية الشيخوخة تختلف من شخص لآخر وتعتبر عملية فردية.

وأشارت أن عمر الشخص من الناحية البيولوجية، والذي يحدده صحة خلاياه وأعضائه، قد يكون مختلفا عن عمره المسجل في الوثائق، وفقا لـ "gazeta".

وأوضح: "القلب والأوعية الدموية لدى الرجال تشيخ أسرع، ما يجعلهم أكثر عرضة لأمراض القلب في منتصف العمر، بينما الجهاز العضلي الهيكلي لديهم يشيخ أبطأ".

أما لدى النساء، فيشيخ الجهاز العضلي الهيكلي أسرع، ما يؤدي إلى هشاشة العظام وضعف العضلات بمعدل أكبر مقارنة بالرجال".

وتشير إلى أن الشيخوخة تبدأ عادة من سن الخامسة والعشرين، وتقول: "كلما بدأ الشخص مبكرا في الوقاية من الشيخوخة، كان أفضل. في سن العشرين، يجب التفكير في النظام الغذائي، مستوى النشاط البدني، والصحة العامة. ومع ذلك، ليس الأوان قد فات لمن يبدأ في سن الخمسين أو الستين".

